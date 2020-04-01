ضمن خطط التوسع بالشرق الأوسط وأفريقيا.. «جو بلاس» تدرس التحول لشركة قابضة

جو بلاس تجرى حاليا عملية إعادة هيكلة داخلية، تتضمن تأسيس شركة قابضة مسئولة عن إدارة منظومة الملصق الإلكترونى

تدرس شركة «جو بلاس» العاملة فى مجال الخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا الموردة لمنظومة الملصق الإلكترونى للسيارات لوزارة الداخلية، التحول إلى شركة قابضة يندرج تحتها مجموعة من الكيانات.

قال مصدر وثيق الصلة بالشركة، إن جو بلاس تجرى حاليا عملية إعادة هيكلة داخلية، تتضمن تأسيس شركة قابضة مسئولة عن إدارة منظومة الملصق الإلكترونى يتبعها شركات أخرى تعمل فى أنشطة تكنولوجية مكملة، جار تحديد طبيعتها بناء على دراسة احتياجات السوق.

أوضح المصدر لـ»المال» أن أحد أهداف الهيلكة إتاحة سيولة مالية لتمويل توسعات الشركة المستهدفة فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد نجاح تجربة تطبيق الملصق الإلكترونى ومراقبة المحاور الرئيسية بشبكة كاميرات مراقبة مركزية.

وبحسب هشام السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات سابقة فإن الاتفاق مع وزارة الداخلية ينص على توريد 10 ملايين ملصق إلكترونى قبل نهاية يونيو المقبل ضمن مشروع ضخم يشمل تدشين مركز بيانات تابع للوزارة ونظام إلكترونى للربط وبوابات لقراءة الملصق على الطرق والمحاور المرورية السريعة بتكلفة 720 مليون جنيه على مدار 5 أعوام.