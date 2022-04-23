ضمن خطة ترشيد الإنفاق .. «المالية» تحظر تقديم أو قبول أي هدايا بين الجهات الحكومية

أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية، كتاب دوري رقم 50 لسنة 2022 بشأن قيام بعض الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية بتقديم بعض الهدايا العينية أو بتبادل الهدايا فيما بينها خلال المناسبات.

ونص المنشور الذي اطلعت عليه “المال” أنه يأتي ضمن خطة الدولة لترشيد الانفاق داخل الجهاز الإداري بالدولة، وتشمل المناسبات حسب المنشور شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي والعام الميلادي، وغيرها من المناسبات.

وشدد المنشور على رؤساء الجهات الإدارية التنبيه بحظر تقديم أو قبول أي من هذه الهدايا، سواء كانت من مال عام أو خاص.

ويأتي المنشور بمناسبة صدور الكتاب الدوري عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 25973 – 6.