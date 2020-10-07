ضمن خطة إغاثة بقيمة 525 مليار دولار.. أمريكا تعفي شركات صغيرة من سداد قروض

قالت هيئة رقابية تعمل مع الكونجرس إنه الضوابط كانت ضعيفة للغاية

بدأت واشنطن في شهر أكتوبر إعفاء الشركات الصغيرة من سداد قروض ، في خطة إغاثة من آثار وباء كورونا، الاقتصادية قميتها 525 مليار دولار.

وبحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية عن وكالة “رويترز”، أثارت عملية الإعفاء من القروض شكاوى من مكتب المساءلة الحكومية في الكونجرس، من أن إدارة الشركات الصغيرة تعاني نقصا في الشفافية، وفشلت أيضا في إظهار القدرة الكافية لمنع الاحتيال وإساءة الاستخدام.

في الشهر الماضي، قالت وزارة العدل إنها وجهت تهما لـ 57 متهما لمحاولتهم سرقة أكثر من 175 مليون دولار من برنامج حماية الإقراض.

ومع ذلك قال متحدث باسم، إدارة الأعمال الصغيرة، الثلاثاء، إن مدفوعات القروض الأولية، التي ترسل فيها الحكومة الأموال إلى البنوك للتنازل عن القروض التي أخذتها الشركات الصغيرة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدأت يوم الجمعة.

من جانب قال ويليام شير، مدير الأسواق المالية والاستثمار المجتمعي في “غاو”، وهي هيئة رقابية غير حزبية تعمل لصالح الكونجرس: “ما كان واضحا بالنسبة لنا مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هو أن الضوابط كانت ضعيفة للغاية”.

وأصدر مكتب المساءلة الحكومية تقريرين مطولين منذ يونيو، ينتقدان فعالية برنامج حماية الإقراض وردود فعل الحكومة الأمريكية الأخرى على الوباء.