ضمن خطة إعادة التأهيل.. سانج يونج موتور تسدد 177 مليون دولار للدائنين

وافقت محكمة الإفلاس في العاصمة الكورية سول على خطة إعادة تأهيل شركة “سانج يونج موتور”، حيث وافق الدائنون والأطراف الأخرى ذات الصلة على الخطة على الرغم من خسائرهم المالية، بحسب وكالة يونهاب.

وجاءت الموافقة بعد شهر واحد من تقديم سانج يونج موتور لخطة إعادة الهيكلة إلى محكمة الإفلاس في سيول.

واختارت المحكمة الاتحاد التجاري المحلي بقيادة مجموعة “كي جي” لتحويل الكيماويات إلى الفولاذ لتكون مقدم العطاء النهائي لشركة “سانج يونج موتور” في يونيو.

ووافقت البنوك الدائنة والشركات المتعاقدة من الباطن والمساهمون في “سانج يونج موتور” على خطة تسوية الديون المقترحة من قبل الشركة في الاجتماع الذي ترأسته المحكمة.

وبموجب الخطة، قالت “سانج يونج موتور” إنها ستسدد 237 مليار وون (177 مليون دولار أمريكي) لدائنيها، و13.97% من إجمالي 393.8 مليار وون تدين بها للشركات المتعاقدة من الباطن نقدًا، و5.43% من إجمالي 136.3 مليار وون لشركة “ماهيندرا آند ماهيندرا” الهندية المحدودة نقدا أيضا.

وتخطط “سانج يونج موتور” لتحويل الديون المتبقية للشركات المتعاقدة من الباطن ولشركة “ماهيندرا” إلى أسهم في الشركة في صفقة لتحويل الديون إلى حصة من أسهم الشركة.

ومن المتوقع أن يصبح الاتحاد الذي تقوده مجموعة “كي جي” هو أكبر مساهم في الشركة بحصة 61%.

الشركة تخضع للحراسة القضائية منذ 15 أبريل عام 2021

وعرض الاتحاد التجاري 335.5 مليار وون للاستحواذ على “سانج يونج موتور”، التي تخضع للحراسة القضائية منذ 15 أبريل عام 2021، بعد فشل “ماهيندرا” في جذب مستثمر، وسط أزمة جائحة كوفيد-19 وتدهور وضعها المالي.

وقد سدد الاتحاد التجاري مؤخرًا جميع أموال الاستحواذ لشركة “سانج يونج موتور” و30 مليار وون إضافية لسداد الديون التي تدين بها الشركة للشركات المتعاقدة معها من الباطن.

وخضعت “سانج يونج موتور” لجولتين من الحراسة القضائية في العقد الماضي، حيث استحوذت شركة “سايك موتور”، التي تتخذ من الصين مقرًّا لها، على حصة 51% من شركة “سانج يونج موتور” في عام 2004، لكنها تخلت عن سيطرتها على شركة صناعة السيارات في أعقاب الانكماش الاقتصادي في عام 2009.

وخضعت الشركة آنذاك لبرنامج إعادة جدولة الديون تحت إشراف المحكمة.

وفي عام 2011، استحوذت “ماهيندرا” على حصة 70% من الشركة مقابل 523 مليار وون، وتمتلك الآن 74.65% من الأسهم.

وتتكون تشكيلة “سانج يونج موتور” من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “تيفولي” و”كوراندو” و”ريكستون” و”ريكستون سبورت”.

وتم تعليق تداول أسهم “سانج يونج موتور” منذ 21 ديسمبر عام 2020، عندما رفضت شركة “كي بي إم جي سامجونج” للخدمات المالية إبداء رأيها في التقرير المالي للشركة لعام 2021 بسبب الخسائر المتصاعدة، وقد سجلت “سانج يونج موتور” خسائر صافية لست سنوات متتالية في عام 2021.