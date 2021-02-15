اقتصاد وأسواق

ضمن «حياة كريمة».. «مدكور» تطور 54 قرية فى أشمون بتكلفة 5.9 مليار جنيه

أعمال التطوير تشمل 54 قرية بمركز أشمون، وتصل التكلفة الإجمالية للتطوير نحو 5.9 مليار جنيه.
محمد ريحان 10:56 ص, الأثنين, 15 فبراير 21 10:56 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

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تتولى شركة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة تنفيذ أعمال تطوير قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ضمن مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى الذى أعلنه رئيس الجمهورية الشهر الماضى.

وكشف الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ« المال» أن أعمال التطوير تشمل 54 قرية بمركز أشمون، وتصل التكلفة الإجمالية للتطوير نحو 5.9 مليار جنيه.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن خلال يناير الماضى عن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير وتنمية 4500 قرية فى الريف المصرى بتكلفة 500 مليار جنيه، على 3 سنوات.

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وقال «مدكور» إن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تتعلق بالصرف الصحى واستكمال شبكات مياه، وإقامة مدارس ، وتجديد وحدات صحية ومبان حكومية مثل البريد والوحدات المحلية والوحدات البيطرية، لافتا إلى أنه سيتم تطويرها لتكون مبانى بطرازات معمارية موحدة.

وتابع إن التطوير يضم أيضا تمهيد طرق وإضافة منظومة للتخلص من القمامة، وكذلك تشجير القرى وتبطين الترع وتغطية المصارف، استكمال مبانى مراكز الشباب، فضلا عن إنشاء مركز تدريب للمهن الحرفية والفنية.

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وكشف أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل بنهاية عام 2021 ،لافتا إلى أن عنصر الوقت هو أهم معايير تنفيذ المشروعات، خاصة أن القيادة السياسية حريصة على إنجاز المشروعات القومية فى توقيتات محددة.

وتابع أن قطاع المقاولات بكل أنشطته سيستفيد من تطوير الريف المصرى لأنه من المشروعات المتكاملة التى تضم كافة أعمال الإنشاءات والبناء والكهرباء والمياه والطرق وشبكات الغاز والكبارى، لافتا إلى أن الدولة تحرص على منح الأولوية للشركات الوطنية المحلية لتنفيذ هذا المشروع الضخم.

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وأشار إلى أن كافة الصناعات المرتبطة بالأنشطة السابق ذكرها ستستفيد من المشروع، مثل صناعات مواد البناء والمنتجات الهندسية والكابلات وغيرها.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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