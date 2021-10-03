ضمن «حياة كريمة».. متحدث الصحة: أسطول العيادات المتنقلة مجهز بشكل أوسع وبه عدة تخصصات

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل أسطول العيادات المتنقلة في مبادرة حياة كريمة ، مؤكدا أنها ستكون بشكل أوسع.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن أسطول سيارات الأسعاف ضمن الاجراءات التعاقدية التي ابرمتها وزارته على هامش زيارة وزيرة الصحة إلى ألمانيا ستكون عيادات متنقلة بشكل أكبر وتشمل عدة تخصصات.

وكشف أن جزء من ذلك الأسطول المتعاقد عليه سيخصص لدعم قطاع الاسعاف الذي يشهد تطورات متتالية وتطورات فنية.



وقال مجاهد: “وزيرة الصحة علمت على إضافة نمط جديد في مجال العيادات المتنقلة لتكون السيارة المتنقلة بها أكثر من عيادة متخصصة بغيةتقديم خدمة متنوعة ومتعددة”.



وأوضح أن الوزيرة تفقدت خطوط الإنتاج بشركة WAS (ڤاس) لتجهيزات السيارات والمركبات المتخصصة بمدينة “دوسلدورف” بدولة ألمانيا، للوقوف على التجهيزات الطبية وغير الطبية الجارية بسيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة، التي ستعمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.



وكشف أن المفاجاة أن الشركة خصت القطاع الصحي بمصر بخط إنتاج متخصص لتوريد المطلوب لمصر قائلاً : “هذا أمر يستوجب التحية عليه للشركة المنتجة لآن توفير مستلزماتنا شيءء ليس بقليل”.