ضمن حياة كريمة.. لجنة بـ«النواب» توصي بتهيئة الطرق بين القرى لحين رصفها بشكل نهائي 

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتهيئة الطرق بين القرى لحين رصفها بشكل نهائي ضمن مبادرة حياة كريمة، لتسهيل الحصول على الخدمة للمواطنين وتيسير الانتقال من وإلى القرى، وفي الوقت ذاته لعدم رصف وتكسير مرة أخرى لحين الانتهاء من توصيل المرافق والخدمات للقرى.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشاركة النواب في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات، للوقوف على ما سيتم وضعه من مشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة المنيا، ودور مبادرة حياة كريمة في حل العديد من المشكلات.

من جانبه، اقترح النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب رصف مبدئي للطرق بالحجر لتهيئتها للسير.

من جانبه ، أكد الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، عدم وضع خطة استثمارية سواء للمحافظة أو ديوان عام المحافظة الا بعد مشاركة النواب ومناقشتهم فيها بالكامل وإقرارها بعد مناقشتها مع نواب المحافظة.

جاء ذلك عقب استعراض النائب علي بدوي عضو مجلس النواب طلب الإحاطة الذي تقدم به، بشأن عدم إعادة الشيء لأصله ورصف الطرق الداخلية بقرى محافظة المنيا، وكذلك الطرق الرئيسية التي تربط القرى ببعضها، رغم انتهاء تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي وخاصة قريتي صفط الخمار، وصف الشرقية، فضلا عن تمسك الجهات المعنية بعدم تنفيذ أي أعمال إلا بعد إدراج مركز المنيا بمبادرة حياة كريمة.

وأعلن الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، تنفيذ أعمال “دك” للطرق لتسهيل عملية السير.