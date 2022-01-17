ضمن «حياة كريمة».. إطلاق خدمة تشغيل الغاز الطبيعى لأول منزل بقرية جزيرة سعود في الشرقية

وجارٍ التنسيق لبدء تنفيذ البنية الأساسية بقرية الجمالية، كما سيتم البدء بتنفيذ باقى القرى المُدرَجة بالمبادرة فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى لها، حيث يجري العمل فى أكثر من قرية وقطاع مرة واحدة.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم إطلاق خدمة تشغيل الغاز الطبيعي لأول منزل بقرية جزيرة سعود بمركز ومدينة الحسينية في محافظة الشرقية. ونجحت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس) فى تدفيع الغاز إلى 2500وحدة سكنية، من إجمالى 6900 عميل مستهدَف بالقرية المُدرَجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

وجارٍ التنسيق لبدء تنفيذ البنية الأساسية بقرية الجمالية، كما سيتم البدء بتنفيذ باقى القرى المُدرَجة بالمبادرة فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى لها، حيث يجري العمل فى أكثر من قرية وقطاع مرة واحدة.

فيما صرح المهندس المهندس محمد قنديل، رئيس شركة مودرن جاس، بأن تدفيع الغاز الطبيعي بالقرية يأتى متزامنًا مع انتهاء الشركة من تنفيذ خط البولي إيثلين (قطر 315 مم)، إضافة إلى خط الضغط البينى الذى تم إنشاؤه بطول 24كم وضغط تشغيل 7 بار، بداية من مدينة فاقوس، ويمر عبر الأراضي والترع والمصارف حتى مدينة الحسينية.

كما تم تركيب منظمين للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 مم بار بأطوال 87 كيلو شاملة فرعات المنازل.

وأشار إلى أن نجاح الشركة في توصيل الغاز لقرية جزيرة سعود، وإطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة بالعديد من قرى ومدن محافظة الشرقية، يعتبر من أهم مؤشرات نجاح المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومبادرة حياة كريمة.