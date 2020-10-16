لايف

ضمن حملة «مراكب النجاة».. نبيلة مكرم تبدأ تنفيذ مشروع لرفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية

تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتدريب الحرفي للشباب لتوفير البدائل الآمنة بالمحافظات
محمد بدر 12:02 ص, السبت, 17 أكتوبر 20 12:02 ص, السبت, 17 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

‎استمرارًا لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية “مراكب النجاة”، وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالبدء في تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتدريب الحرفي للشباب لتوفير البدائل الآمنة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم انطلاق فعاليات التدريب بمحافظة الغربية طبقا لبروتوكول التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبالتعاون بين مؤسسة “مهنة ومستقبل” للتنمية.‎

اقرأ أيضا  بريطانيا تسجل 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة تضع نصب أعينها الاهتمام بتنمية الشباب بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، عبر توفير فرص تدريب وتأهيل وطرح فرص عمل مع الشركاء وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التدريبات الحرفية والفنية بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.‎

ومن ناحيته، أوضح اللواء هنري إميل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الهجرة غير الشرعية، أن التدريب الحرفي يشتمل على صناعة المشغولات الجلدية، ومجالات السياحة والفندقة لعدد 900 شاب وفتاة من المستهدفين في حملة “مراكب النجاة”.

اقرأ أيضا  غطاء مهشم.. التحقيقات تكشف أسباب سقوط دابة داخل بالوعة الصرف بالغربية

‎وأوضح هنري أن خطة العمل والتدريب تشتمل على تقسيم الشباب إلى فرق تدريبية على مختلف التخصصات، حيث تم تدريب 300 شاب وفتاة على مجال السياحة والفندقة، و600 شاب وفتاة على صناعة المشغولات الجلدية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد بدر

ملف الكاتب محمد بدر

اقرأ أيضاً

وزيرا التعليم والهجرة يبحثان عودة البعثة التعليمية في الصومال

جهاد سالم 2:24 م, الجمعة, 12 يونيو 20

«السياحة» توفر فندقًا بديلًا للعائدين من واشنطن بعد شكاوى في الخدمة

دعاء محمود 3:21 م, الثلاثاء, 5 مايو 20

وزيرة الهجرة : العالم يمر بظروف استثنائية ومصر لن تغلق بابها أمام أبنائها

محمود خاطر 2:14 م, الأحد, 26 أبريل 20

34 مصريا عالقا في بنجلاديش يطالبون الحكومة بإجلائهم

نادية سلام 11:52 م, الخميس, 23 أبريل 20

وزيرة الهجرة : الأولوية لاستعادة المصريين «العالقين» بالخارج قبل المقيمين

مصطفى الجُدي 11:37 م, الخميس, 26 مارس 20

عبر 3 وسائل.. وزارة الهجرة تطلق آلية للتواصل مع المصريين العالقين بالخارج بسبب «كورونا»

محمد بدر 8:48 م, الأثنين, 9 مارس 20