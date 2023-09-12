ضمن تداعيات «دانيال».. «صرف الإسكندرية» تنشر سياراتها ببعض المناطق تحسباً لسقوط أمطار

قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بنشر عدد من سيارتها ومعداتها فى نطاق عدد من المناطق والميادين المهمة والحيوية وذلك تحسباً لسقوط أمطار ضمن تداعيات الأعصار دانيال، الذى ضرب ليبيا خلال اليومين الماضين ويتجه الآن إلى بعض المناطق فى مصر.

وقامت الـ ” المال ” بجولة فى عدد من المناطق والميادين لرصد استعدادات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لمواجهة تساقط أى أمطار محتملة.

ورصدت ” المال ” خلال تلك الجولة تمركز سيارتين لشفط المياه تابعتين لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية بميدان وادى القمر والذى يعد من أهم الميادين الحيوية غرب الإسكندرية.

وتعود أهمية هذا الميدان كونه يعد مدخلا رئيسيا للطريق الدولى الساحلى وكذلك مدخل الطريق الصحراوى.

كما رصدت ” المال ” خلال تلك الجولة تمركز سيارة لشفط المياه فى ميدان المنشية فى وسط المدينة.

وتضرب مدينة الإسكندرية عاصفة ترابية منذ يوم أمس وسط توقعات باحتمالية تساقط أمطار.

ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر أن تشهد محافظة الاسكندرية أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

وكان اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية قد قام بجولة تفقدية لتفقد تمركزات السيارات استعداداً للأمطار للتأكد من جاهزيتها بمناطق المنتزه أول وثان وشرق ووسط.

وأشار “نافع” إلى أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ١١ سبتمبر أن تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40 -50 كم/ ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

واعتبارا من مساء الإثنين تشهد المحافظة أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

وأوضح “نافع” أنه فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنه تم إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة بداية من الشنايش والمطابق حتي بيارات محطات الرفع والمعالجة، وانتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وأكد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.