ضمن تدابير «كورونا».. العمل 24 ساعة في النافذة الواحدة في 3 موانئ (مستند)

هناك قرار بعدم التعامل مع أى حاويات ألا بعد التطهير والتأشير على الشهادة الجمركية بالتطهير من الحجر الصحي

أعلنت الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (المشغل الرئيسي لمشروع النافذة الواحدة)، اعتبارا من اليوم السبت ٢١ مارس استمرار العمل بالمركز اللوجستي بميناء غرب بورسعيد على مدار ٢٤ ساعة، وذلك لاستقبال كافة المعاملات الجمركية الخاصه بالواردات والصادرات، تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار وباء كورونا .

وأكد أشرف عطا رئيس شعبة مستخلصي جمارك بورسعيد بالغرفة التجارية أن الشركة أكدت فى منشور تعليمات لها اليوم بتنظيم إجراءات دخول المستخلصين بحيث يتم السماح بدخول العدد الذي يسمح بتأمين المتعاملين ووجود تهوية مناسبه لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال عطا إن الشركة حددت أولويات الدخول لتقديم شهادات البضاعة الصادر وترانزيت السفن والواردات العاجلة كالمستلزمات الطبية ومستلزمات الإنتاج، وذلك خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

فيما تم تحديد الفترة من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة ١٢مساءً لشهادات السماح المؤقت وباقي حاويات بضائع الترانزيت.

وباقي الشهادات من الساعه ١٢مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا.

ومن ناحية أخرى، قرر اللواء طارق شاهين رئيس مجلس إدارة ميناء الاسكندرية استمرار العمل بالميناء على مدار ٢٤ ساعة.

ولفت نائبه اللواء حسام الرويني فى منشور أرسله للجهات المتعاملة مع الميناء إلى أن القرار يأتي لاعتبار ميناء الإسكندرية منفذا استيراتيجيا لاستقبال وتصدير السلع الاستيراتيجية وتصدير المنتجات المصرية.

وكان مدير إدارة الحجر الصحي بالإسكندرية أرسل للجمارك تعليمات بعرض جميع الرسائل الواردة من الدول الموبوءة والمدرجه بالمنشور على إدارة الحجر الصحي بميناء الإسكندرية وعدم التعامل مع أى حاويات ألا بعد التطهير والتأشير على الشهادة الجمركية بالتطهير من الحجر الصحي وذلك بجمارك المنطقة الشمالية نطاق جمارك الدخيلة والإسكندرية.