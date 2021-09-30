ضمن الموجة 18 : إزالة 9 حالات تعدٍ فى البحيرة بإجمالي مساحة 21.8 ألف متر





أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .



وشهدت مدن ومراكز اليحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد بنطاق 7 مراكز بإجمالي مساحة بلغت ٢١٨٨٦ م٢ عبارة عن إزالة حالة تعد على مساحة 5 أفدنة (٢١.٠٠٠ م٢) بمنطقة الرست هاوس بوادي النطرون عبارة عن سور وغرفة من الطوب البلوك وسياج من الجريد حول الأرض .



وتم تنفيذ 3 قرارات إزالة علي أملاك الري على مساحة ٢١٦ م٢ بقرية درشاي بالدلنجات عبارة عن مواسير تم ردمها لإنشاء معديات عليها وتمت إزالتها وتطهير المجري المائي تمهيداً لعملية التبطين .



كما تمت إزالة شدة خشبية على الأرض الزراعية بمساحة ٢٠٠ م٢ بنطاق قرية ديروط بالمحمودية، و تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء سور مخالف بالطوب الأبيض على مساحة ١٥٠ م٢ بقرية الرقيق التابع لمجلس صفط الحرية بإيتاى البارود .



كما تمت إزالة حالة تعد على الرقعة الزراعية بمساحة ١٢٠ م٢ بقرية كوم إشو بكفر الدوار عبارة سملات خرسانية، كما تمت إزالة حالة تعد على مساحة ١٠٠ م٢ بقرية زاوية غزال بدمنهور عبارة عن قواعد وسملات خرسانية، كما تمت إزالة حالة تعد بالمهد على الأراضي الزراعية بمساحة ١٠٠ م٢ بحوش عيسى .

من ناحية أخرى، قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة ولجنة من العلاج الحر بمديرية الصحة وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بالدلنجات، بحملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة وأسفرت عن ضبط عيادة بها تخصصات نساء وتوليد وأنف وأذن وحنجرة تدار بدون ترخيص وبها غرفة عمليات وتم ضبط، ٧ أسطوانات أكسجين ممتلئة داخل غرفة العمليات وكميات كبيرة من المحاليل والسرنجات مختلفة المقاسات والأنابيب الحنجرية وكميات كبيرة من الأمبولات مسكنات وتخدير وجار الحصر والفحص من قبل المختصين بالإدارة الصحية بالدلنجات وتم تحرير محضر بالواقعة، وتشميع العيادة بالشمع الأحمر .