ضمن المنظومة الجديدة .. «مركز تحكيم القطن بالشرقية» : بيع 177 ألف قنطارا بالمزاد العلني

قال محمد رمضان متولى، مدير عام الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن بمحافظة الشرقية، انه تم بيع 177 ألف قنطار قطن زهر بالمزاد العلني لاعلى سعر في ثلاث محافظات هم الشرقية وبورسعيد والاسماعيلية، إذ بلغ أعلي سعر 5720 جنيها للقنطار.

وأضاف في تصريح لـ”المال” على هامش افتتاح محلج الزقازيق المطور بتكلفة 150 مليون جنيه، أن المنظومة الجددية لتداول القطن المصري ساهمت في الحفاظ على حقوق الفلاح وربطسعر المحصول بالبورصات العالمية، والقضاء على ظاهرة التجار والجلابين والوسطاء.

وتابع أن سعر البيع للمحصول في اخر مزاد علني بلغ متوسط 5650 جنيه للقنطار زهر واعلى سعر 5720 جنيه، لافتا الى ان المنظومة تشمل دور هيئة التحكيم وفرز القطن وتحديد مستويات واخراج تصافي ومن خلال ذلك يدخل المزاد على مستوي الجودة.

ولفت إلى أن دور الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن هو فرز كل مستوي للمحصور على حدة ثم يدخل للحلج كل مستوي لوحدة، ومتابعة عملية الحلج للخروج في صورة بال بالكود الذي يحتوي كافة الصفات الخاصة بالقطن من درجة نعومة ومتانة وكافة السمات.

وتفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، اليوم، محلج الزقازيق المطور بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب المعدات الحديثة، بتكلفة إجمالية نحو 150 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ونائبه الدكتور أحمد عبد المعطي.

وتابع الوزير، التشغيل التجريبي للمحلج الجديد تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحلج 5 طن/ساعة.

وكان قد قال محمد خضر رئيس الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن، لـ”المال” في وقت سابق، ان حجم ما تم تسويقه من أقطان مصرية لمحصول 2021 نحو 932 ألف قنطار، بنسبة تقارب 75% من إجمالي المحصول البالغ 1.250 مليون قنطار قطن زهر، منذ بداية الموسم التسويقي في سبتمبر الماضي حتي منتصف نوفمبر الجاري.