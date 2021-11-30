ثقافة وفنون

ضمن احتفالية «الثقافة» بذكرى رحيله.. صلاح عبد الصبور «يقول لكم» على مسرح الطليعة (صور)

قدمت الاحتفالية لمرتين متتاليتين في السابعة والتاسعة مساء، وذلك بحضور عدد كبير من المسرحيين والإعلاميين والنقاد.
سلوى عثمان 8:43 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 8:43 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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شهد الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، احتفالية “يقول لكم”، ضمن احتفالية وزارة الثقافة بالذكرى الأربعين لرحيل الكاتب والشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، والتي أقامتها فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح بقيادة المخرج عادل حسان، وذلك على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور، حيث قدمت الاحتفالية لمرتين متتاليتين في السابعة والتاسعة مساء، وذلك بحضور عدد كبير من المسرحيين والإعلاميين والنقاد.

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يُذكر أن الاحتفالية تقدم رؤية حول أعمال الراحل صلاح عبد الصبور وتعريفًا بأهم أعماله ومحطات حياته من خلال عرض فني مدته 30 دقيقة، يعقبه تقديم فيلم تسجيلي عن صلاح عبد الصبور من إنتاج المركز القومي للمسرح برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، في تعاون مع مسرح الطليعة.

احتفالية يقول لكم أداء أحمد مجدي، نشوي إسماعيل، محمد العزايزي، علاء النقيب،خالد العيسوي، نيفين سراج، صياغة درامية يسري حسان، ديكور سماح نبيل، تنفيذ إخراج خالد سعداوي، إخراج كريم البسطي.

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ترك عبد الصبور آثارًا شعرية ومسرحية أثّرت في أجيال متعددة من الشعراء في مصر والبلدان العربية، خاصة ما يسمى جيل السبعينيات، وجيل الثمانينيات في مصر.

وقد حازت أعماله الشعرية والمسرحية قدرًا كبيرًا من اهتمام الباحثين والدارسين، ولم تخلُ أية دراسة نقدية تتناول الشعر الحر من الإشارة إلى أشعاره ودواوينه، وقد حمل شعره سمات الحزن والسأم والألم وقراءة الذكرى واستلهام الموروث الصوفي، واستخدام بعض الشخصيات التاريخية في إنتاج القصيدة.

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من أبرز أعماله في ذلك: «مذكرات بشر الحافي» و«مأساة الحلاج» و«ليلى والمجنون»، كما اتسم شعره من جانب آخر باستلهام الحدث الواقعي، كما في ديوانه “الناس في بلادي”

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بقلم سلوى عثمان

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