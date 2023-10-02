ضمن إستراتيجيتها المعتمدة «2023 - 2026».. «سلامة الغذاء» تكشف عن شعار جديد

كشف الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن شعار الهيئة الجديد، مقدمًا تحديثًا حول تنفيذ خطتها الاستراتيجية المعتمدة مؤخرا للفترة 2023-2026.

وتدعم هذه الخطة عمل الهيئة في اتباع أفضل الممارسات التنظيمية للأغذية، وهي مستوحاة من طموح الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أن تكون جهة رائدة في الرقابة على الأغذية على المستوى الإقليمي والعالمي، وفق بيان للهيئة.

ويعتبر الشعار الجديد جزءًا من حملة طموحٍ للتوعية بسلامة الأغذية والتي ستشهد تطور شراكة مكثفة مع قطاع المستهلكين والمنتجين والهيئات والمنظمات الوطنية ذات الصلة، بالإضافة إلى أنها ستساعد على اعتماد الهيئة كمصدر موثوق به للمعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية.

ومن المقرر أن تستضيف الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحد أكبر تجمعات السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الإفريقية، في الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

يشار إلى أنه في وقت سابق من الأسبوع الماضي، شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الاجتماع المشترك بين البلدان لمسئولي التنسيق المعنيين بالتغذية في عمان بدولة الأردن، وذلك خلال الفترة من 19 – 21 سبتمبر الماضي، حيث تم استعراض دور الهيئة في تنفيذ خطة منظمة الصحة العالمية لخفض استهلاك الأحماض الدهنية المتحولة في الغذاء (2018 – 2023)، عبر إصدار القاعدة الفنية الملزمة للحدود القصوى لتلك الأحماض بالقرار رقم 19 لسنة 2022 والتي تٌلزم مشغلي المنشآت الغذائية بكتابة محتوى الدهون المشبعة ونسبة الأحماض الدهنية المتحولة على بطاقة البيانات الخاصة بالمنتجات الغذائية.