«ضمان مخاطر الائتمان» تطلق برنامج «أنجز» لتمكين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت شركة ضمان مخاطر الائتمان عن برنامج “أنجز” الذي يتيح التعامل المباشر مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم؛ من خلال توفير منصة رقمية تساعدهم في التقديم للحصول على التمويل المطلوب.

وتمكن منصة “أنجز” العملاء من متابعة تطور طلبات التمويل؛ من خلال نفس المنصة الرقمية ودون الحاجة إلى الذهاب او الاتصال بالفرع.

وحرصت شركة ضمان مخاطر الائتمان على إنشاء مركز اتصال تحت رقم 17001 والذي يقوم بالرد على جميع التساؤلات ومساعدة العملاء في الوصول إلى المعلومات المطلوبة للحصول على التمويل المناسب من البنوك وذلك لتسهيل التواصل مع العملاء.

استراتيجية شركة ضمان مخاطر الائتمان

يأتي هذا التوجه في ضوء أهداف الشركة التي تركز بشكل أساسي على دعم أصحاب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الاستمرار والنمو بأعمالهم وتسهيل فرص حصولهم على التمويل المناسب لتصبح الشركة الداعمة لريادة الأعمال ولقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الخضراء.

وجاء التحول في استراتيجية الشركة ليتناسب مع أهدافها الجديدة والتي أصبحت أكثر اتساعًا، وذلك حتى يمكنها من خلق المزيد من فرص العمل في مجالات تمثل عصب الدولة مثل الصناعة، الزراعة، المجالات اللوجستية وغيرها عن طريق دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك كان من الضروري أن تفكر الشركة خارج الصندوق مع وضع معايير جديدة تساعدها للوصول أسرع لأصحاب تلك المشاريع وتيسير عملية التمويل لهم.

وقالت نجلاء بحر، العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان: إن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو دراسة احتياجات أصحاب ورواد الأعمال وضمان توافر برامج تتناسب مع هذه الاحتياجات من برامج التمويل اللازم من الشركاء من البنوك بأفضل الشروط وبأقل الإجراءات والمستندات وبدون مصاريف إضافيه مع الاستفادة من كافة مبادرات الدولة والبنك المركزي المتاحة لهذا القطاع.”

وتابعت: “هذا بالاضافة الى امكانية حصول أصحاب الأعمال على دعم فني او استشاره فنية او ادارية وغيرها من الخدمات المكملة والمناسبة لطبيعة العمل حال توافرها.”

أكدت بحر:”أن الشركة تسعى لتوفير فرص دعم فني ومعلوماتي لأصحاب الأعمال من خلال شراكتها مع جهات عديدة ومختصة لتقديم هذا الدعم وهو ما سيتم إتاحته أيضا على المنصة الرقمية للشركة.”

المساهمة في الناتج المحلي

يذكر أن الشركة نجحت في القيام بدور رئيسي خلال الفترة الماضية، والإسهام بنسبة 3.5% في الناتج المحلي وذلك بعد إعلان نتائج الربع الثالث من العام الحالي 2022 مع دعم موازنة الدولة بحوالي 746 مليون جنيه تأمينات وضرائب وتوفير 201 ألف فرصة عمل جديدة.

كما نجحت الشركة في الوصول بمحفظة ائتمان البنوك المضمونه من الشركة إلى أكثر من 270 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 192 ألف عميل وتركز أكثر من 60% منها في قطاعي الصناعة والزراعة وأكثر من 70% مناطق الصعيد والدلتا.