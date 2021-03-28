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«ضلت الطريق ولا شبهة جنائية».. كشف هوية فتاة حادث طريق الجلالة

تفحمت سيارتها بعدما إصطدمت بسيارة نقل أثناء سيرها عكس الاتجاه بسرعة تجاوزت 170 كيلو.
أماني عوض 12:34 ص, الأثنين, 29 مارس 21 12:34 ص, الأثنين, 29 مارس 21

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توصلت الأجهزة الأمنية لهوية الفتاة التي احترقت سيارتها في حادث طريق الجلالة الصحراوي، بعد اصطدامها بأخرى نقل أثناء سيرها عكس الاتجاه بسرعة تجاوزت 170 كيلو، بعد تداول فيديو عن الواقعة إلكترونيًا.

وتسبب الحادث في إصابة سائق السيارة النقل، ونقله إلى مستشفى السويس العام، وأفادت تحريات المباحث بأنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وأفادت التحقيقات بأن سائق النقل كان يسير على طريق “الجلالة – السخنة”، وفوجئ بسيارة ملاكي تسير بسرعة عكس الاتجاه لتصطدم به من الأمام.

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وقال والد الفتاة، إن ابنته كانت عائدة من الجونة في محافظة البحر الأحمر بطريق العودة إلى منزلها في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لكنها ضلت الطريق، وسارت عكس الاتجاه للوصول إلى “السخنة – القطامية” للعودة إلى القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من إدارة تأمين الطرق عن تفحم سيارة ملاكي وداخلها فتاة، إثر اصطدامها بأخرى نقل في الطريق المؤدي إلى السخنة.

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وأفادت المعاينة تفحم السيارة الملاكي نتيجة السير عكس الاتجاه بسرعة زائدة فاصطدمت في السيارة نقل، وتسببت في انفجار محرك السيارة الملاكي واشتعالها وتفحمها.

وأوضحت التحريات أن الفتاة في العقد الثالث من العمر، وتفادت سيارتين نقل قبل اصطدامها في السيارة الثالثة، ووثق الحادث أحد المواطنين كان يسير بالاتجاه المعاكس.

وفتحت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت دفن الجثمان وتسليمها لذويها، وطلب تحريات المباحث.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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