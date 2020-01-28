ضفتان يربطهما جسر.. شاهد خريطة ترامب لدولة فلسطين الجديدة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة جديدة لدولة فلسطين المستقبلية بعد خطته للسلام التى أعلن عنها اليوم في البيت الأبيض.

وتضمنت خريطة ترامب المقترحة جسرا يربط قطاع غزة بالضفة الغربية لتكون دولة متصلة الأراضي كما أعلن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اليوم الثلاثاء خطته للسلام بين فلسطين وإسرائيل وتضمنت الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وستعمل الخطة على تقديم 50 مليار دولار مشاريع للتنمية مع نزع السلاح في قطاع غزة.

واشار ترامب الى أن تلك الخطة وافقت عليها إسرائيل وتدعمها العديد من الدول.

وتضمنت الخريطة التى نشرها بالانجليزية والعربية والعبرية على حسابه في تويتر، وجود جيوب سكنية إسرائيلية وسط المدن الفلسطينية اضافة الى إقامة مناطق زراعية ومناطق تصنيع باستخدام التكنولوجيا المتطورة وإمكانية الوصول للموانئ.

وكان ترامب أعلن أمس الإثنين أثناء لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيطرح خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تأجلت طويلا.

وعبر عن اعتقاده بأن الفلسطينيين سيوافقون عليها في نهاية الأمر رغم رفضهم الراهن.

ويتظاهر حاليا آلاف الفلسطنيين في نابلس بالضفة الغربية وغزة رفضا للخطة.