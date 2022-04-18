توقع خبراء التحليل الفنى مواصلة البورصة المصرية الأداء المتباين على الأجل القريب، ليصعد مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فى اتجاه مستويات 10900-10800 نقطة، ويستكمل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 الهبوط فى اتجاه مستويات 1550-1650 نقطة، لافتين إلى الضغوط البيعية التى تعرض لها أمس، خاصة على أسهم الأفراد ليسجل «السبعينى» أقوى نسبة هبوط منذ بداية العام الحالى.

وتباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات أمس، بعدما ارتفع EGX30 بواقع %0.27 ليغلق عند مستوى 10707 نقاط.

فى حين انخفض مؤشر EGX70 EWI، بنحو %5.08 مسجلًا 1685 نقطة، وهبط «الأوسع نطاقًا EGX100 EWI»، بنسبة %3.7 إلى 2603 نقاط.

وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم 645.28 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 6.22 مليار جنيه، ليسجل 684.26 مليار، مقابل 690.48 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع بصافى قيمة 19.81 و22.51 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل العرب صافى شراء بقيمة 42.32 مليون.

قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية شهدت تباينًا عنيفًا خلال تعاملات أمس على مستوى التعاملات الصباحية ومنتصف التعاملات، وعلى أداء المؤشرات.

واستكمل «عطا» أن EGX30 الرئيسى استهل تعاملات أمس على صعود بنحو 180 نقطة، مدعومًا بتماسك سهم هيرميس وصعود «البنك التجارى الدولى» وغالبية الأسهم القيادية.

وأنهى سهم هيرمس التعاملات على صعود بنحو %1.55 مسجلًا 15.70 جنيه، و«البنك التجارى الدولى» بنحو %1.89 ليغلق عند 44.63 جنيه.

وواصل «عطا» أنه مع منتصف التعاملات بدأت الضغوط البيعية القوية فى الظهور، ليفقد EGX30 مكاسبة الصباحية ويدخل فى المنطقة الحمراء قبل التماسك والإغلاق على صعود طفيف بنحو 30 نقطة.

ولفت «عطا» إلى أنه رغم تباين أداء EGX30 أمس فإنه تمكن من التماسك أعلى مستوى الدعم 10650 نقطة للمرة الثانية على التوالى، ما يرجح فرص ارتداده ليستهدف مستويات 10800-10900 نقطة مجددًا.

وفى سياق مواز، لفت «عطا» إلى الهبوط العنيف لمؤشر EGX70، الذى يعد أقوى هبوط منذ نهاية العام الماضي.

وقال «عطا» إن EGX70 كسر أمس حاجز 1800 نقطة، والذى حافظ عليه لأكثر من شهر، مشيرًا إلى أن كسر ذلك الحاجز فاقم خسائر المؤشر ليهبط أكثر من %5 وسط ضغوط بيعية عنيفه على أسهم الأفراد لتصل لمستويات سعرية متدنية لم تسجلها من قبل.

ورجح «عطا» استمرار هبوط EGX70، فى اتجاه مستوى الدعم -1500 1600 نقطة، ثم محاولة الارتداد منها فى لاتجاه مستوى 1800 نقطة مجددًا.

ولفت إلى تراجع متوسطات التعاملات أمس لنحو 650 مليون جنيه على خلفية تركز غالبية البيع على أسهم الأفراد ذات القيم المتدنية.

وأشار حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى الأداء المتذبذب لأسهم مؤشر EGX30 أمس، والتى شهدت صعودًا فى مستهل التعاملات، قبل التعرض للضغوط البيعية التى دفعته لفقدان مكاسبه الصباحية.

وأشار «عيد» إلى أن استقرار EGX30، أعلى مستوى 10600 نقطة، قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسى عند 10800 نقطة.

واستكمل «عيد» أنه حال تمكن المؤشر من اختراق مستوى المقاومة السابق ذكره، والاستقرار أعلاه فمن المرجح أن يعاود استهداف المقاومة الثانية وهى 11000 نقطة.

وفيما يتعلق بـEGX70، فنوه «عيد» إلى الهبوط العنيف للمؤشر، ليسجل أعلى نسبة انخفاض منذ بداية العام الحالى، بأكثر من %5 فاقدًا ما يزيد على 89 نقطة.

وأرجع هبوط المؤشر إلى اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع المكثف بالاسهم الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنه حال استمرار الضغوط البيعية على المؤشر فإنه من المرجح استكمال الهبوط لاختبار مستوى الدعم الرئيسى 1660 نقطة.

وواصل «عيد» أنه فى حال ظهرت القوى الشرائية قرب مستوى الدعم فقد يتجه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسى 1700 نقطة.