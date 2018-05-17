ضغوط الفائدة العالمية والتضخم تحاصر السياسة النقدية

سهير محمد أجمع مسئولو الخزانة بعدد من البنوك ومحللون ماليون على أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المقرر انعقاده، اليوم الخميس، سيشهد تثبيت أسعار الفائدة المحلية عند مستوياتها الحالية المقدرة بنحو%16.75 للإيداع و%17.75 للإقراض.وقالوا إن سياسة الحفاظ على العائد قد تستمر حتى



سهير محمد



أجمع مسئولو الخزانة بعدد من البنوك ومحللون ماليون على أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المقرر انعقاده، اليوم الخميس، سيشهد تثبيت أسعار الفائدة المحلية عند مستوياتها الحالية المقدرة بنحو%16.75 للإيداع و%17.75 للإقراض.

وقالوا إن سياسة الحفاظ على العائد قد تستمر حتى نهاية الربع الثالث من العام الجارى (سبتمبر المقبل) فى ظل توقعات نشوب موجة تضخمية جديدة مع استئناف البرنامج الحكومى لخفض دعم الطاقة فى النصف الثانى من العام، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق برفع أسعار الفائدة عالميًّا، وصعود سعر صرف الدولار الذى يهدد بتخارج استثمارات الأجانب من سوق الدين المحلى.

يذكر أن محافظ البنك المركزى قال فى تصريحات لـ«المال»، أمس، إن التطورات الجديدة على الساحة العالمية لم تؤثر بشكل كبير على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية، مؤكدًا استقرار صافى استثمارات الأجانب وعدم تأثرها بشكل كبير، لافتًا إلى أن الصناديق العالمية أكدت تفضيلها لمصر بين الأسواق الناشئة.

ولفت المحافظ إلى أن المستوى الحالى للفائدة ما زال جاذبًا للمودعين، مؤكدًا أن أموال المدخرين فى شهادات الـ%20 لم تخرج من القطاع المصرفى منذ حلول أجل الاستحقاق.

ويتبع «المركزى» سياسة التيسير النقدى منذ مطلع نوفمبر الماضى، وقام بخفض العائد على آلية الكوريدور بنحو 200 نقطة أساس فى اجتماعيين متتاليين للجنة السياسة النقدية، بينما يرى المحللون أن تلك السياسة قد تتعطل تحت ضغوط زيادة الأسعار التى بدأت برفع تكلفة شراء تذاكر المترو بنسبة %260 مؤخرًا ومرشحة للاستمرار خلال شهر رمضان ومواسم الأعياد واستئناف البرنامج الحكومى لخفض دعم الطاقة.

ولفتوا الى أن صعود معدل التضخم الأساسى لدى البنك المركزى بشكل طفيف الشهر الماضى يمكن أن يكون مؤشرا على تثبيت سعر الفائدة.

وسجلت معدلات التضخم فى أبريل %12.9 على أساس سنوى، مقابل %13.1 فى مارس، بينما على المستوى الشهرى بلغت نسب التضخم %1.5 فى أبريل مقارنة مع %1 فى مارس، نتيجة زيادة بند الأغذية والمشروبات %2.4 خلال أبريل، والخضراوات %6.2.

ومن المقرر أن تلعب أسعار النفط العالمية دورًا محوريًّا فى قرار أسعار الفائدة، وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر، فى ندوة الأهرام مؤخرا والذى قال خلالها إن من أهم المتغيرات التى نأخذها فى الاعتبار، المتغيرات التى تطرأ على أسعار البترول عالميًّا، والتى دارت منذ عامين حول 40 دولارا وحاليا 76 دولارا للبرميل.

وأضاف عامر أن البنك يضع فى الحسبان أيضًا عددا من العوامل الاقتصادية العالمية الأخرى، ومن بينها أثر انسحاب إدارة الرئيس ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى على الأسواق.

ورجح بنك استثمار فاروس ومركز أبحاث شركة مباشر انترناشيونال إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها الخميس المقبل، دون تغيير تحسبًا لتزايد التضخم فى الأشهر القليلة المقبلة، وتشير التوقعات إلى تسارع معدلات التضخم الشهرية خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر فى ضوء العوامل الموسمية، والتدابير المالية المتوقعة محليًّا، والأوضاع العالمية الناتجة عن ارتفاعات أسعار البترول، وسعر الدولار، وموجات البيع التى تجتاح لأسواق المال الناشئة.

كما رجح بنك الاستثمار «نعيم» إبقاء «المركزي» على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبلة، لأن المعدلات الأخيرة للتضخم قد تجعل الوضع أكثر صعوبة أمام البنك تجاه إجراء خفض آخر فى أسعار الفائدة، خاصة مع الأخذ فى الاعتبار الجولة الثالثة من خفض الدعم على الطاقة، والتى قد تُسفر عن تأثيرات تضخمية إضافية ابتداء من شهر يوليو.

من جانبه، أكد أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، أنه من المتوقع بشكل كبيرأن يكون هناك تثبيت لسعر الفائدة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والتوقعات بمزيد من الصعود التى قد تمتد إلى 6 شهور، نظرًا لرفع أسعار الطاقة والكهرباء المقررة فى النصف الثانى من العام الجارى.

وأوضح الخولى أنه من المتوقع أن يستمر تثبيت سعر الفائدة حتى شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل لحين انتهاء الموجة التضخمية المتوقعة.

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة فى الأرجنتين وتركيا سبب آخر وراء الإبقاء على أسعار الفائدة دون خفض خلال الفترة المقبلة.

وتوقع تامر صادق، نائب مدير عام قطاع الخزانة ببنك مصر إيران للتنمية، أن يشهد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية تثبيتًا لسعر الفائدة، نظرًا لزيادة معدل التضخم الشهرى، موضحاً أنه ستكون هناك حالة من الترقب لتحركات معدل التضخم.

وقال إنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى، فى حين سيرتفع على أساس شهرى، خاصة خلال شهرى يونيو ويوليو مع رفع الدعم عن الطاقة.

وأوضح أن هناك أسبابا أخرى تتعلق باستحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع خاصة الـ%20، فلابد من الحفاظ على مستويات مناسبة لأسعار الفائدة للشهادات الجديدة التى تم طرحها مؤخرًا، لينتقل إليها أصحاب هذه الشهادات حتى لا تحدث دولرة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم رفع الدعم عن كل عناصر الموازنة العامة بشكل تدريجى، وفقا لما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولى، بما يقلل حجم الدين العام حتى تقيّم السلع والخدمات بسعرها الحقيقى، ولكن ذلك لا بد أن تقابله زيادة فى دخول الفئات المتضررة من هذه الزيادات، وأن يتم تعويض هذه الزيادات من خلال وسائل أخرى، مثل زيادة الوعاء الضريبى من خلال زيادة التحصيل، والقضاء على التهرب الضريبى.

من جانبها، توقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى شركة فاروس، أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وأوضحت رضوى أن هناك أسبابا محلية وعالمية وراء التوقعات بالتوقف عن خفض أسعار الفائدة، وعلى المستوى المحلى فإن هناك زيادة ملحوظة فى معدل التضخم الشهرى، نظرا لعوامل موسمية، وفى مقدمتها رفع أسعار تذاكر المترو وشهر رمضان والعيد، بالإضافة إلى رفع الدعم المتوقع عن الوقود، ومن المرجح أن يشهد التضخم الشهرى زيادة كبيرة خلال يوليو وأغسطس وبعدها بدء العام الدراسى فى سبتمبر.

وقالت إنه من غير المتوقع أن يكون هناك تحريك لسعر الفائدة قبل بدء الربع الأخير من العام الجارى، وأن يكون الخفض بنسبة 2-3% خلال الربع الأخير من العام الجارى مع تراجع معدلات التضخم.

وأشارت رضوى إلى أن هناك أسبابًا عالمية تؤكد توقعات تثبيت سعر الفائدة، وهى تخارج الأجانب من الأسواق الناشئة، والتوقعات برفع الفائدة الأمريكية خلال شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى قوة سعر الدولار أمام العملات الأخرى فى الأسوق العالمية، وهو ما يدعم عدم خفض الفائدة للإبقاء على جاذبية السوق للأجانب.

وقالت إيمان نجم، محلل اقتصادى أول بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إنها تتفق مع التوقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بسبب ارتفاع الأسعار، وفى مقدمتها المترو، بالإضافة إلى الارتفاع المعتاد للأسعار فى شهر رمضان، فكان لابد من التراجع عن مزيد من خفض الفائدة.

وأضافت أن ارتفاع الأسعار متوقع أن يستمر حتى نهاية الربع الثالث من العام الجارى مع رفع الدعم عن الوقود، وبعدها عيد الأضحى والمدارس وعليه من غير المتوقع أن يكون هناك تحريك لسعر الفائدة حتى ذلك الوقت، بالإضافة إلى رفع الفائدة فى الأرجنتين وتركيا، ولا بد من الحفاظ على جاذبية السوق.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم استكمال خفض سعر الفائدة بداية من شهر نوفمبر مع انتهاء الموجة التضخمية المتوقعة، موضحة أنه سيكون هناك خفض بنسبة %2 قبل نهاية العام الجارى.