ضغوط التضخم والفائدة تسيطر على تحركات البورصة الهابطة

قال محللون فنيون إن ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عالميا ومحليا واصلت سيطرتها على تحركات البورصة المصرية الهابطة خلال تعاملات أمس.

وأوضحوا أن تحركات السوق تعكس نمو معدلات التضخم فى غالبية الأسواق، إلى جانب ترجيحات ارتفاع أسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى المصرى نهاية الأسبوع الجارى.

وأكدوا أن السوق أغلقت أدنى مستوى دعم مهم عند 9800 نقطة فى إشارة إلى حدوث تشبع بيعى فى غالبية الأسهم ، والدخول فى رحلة تصحيح نحو مناطق 10000 و10200 نقطة على الأجل القصير.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات، جلسة أمس، مدفوعة بضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب.

وانخفض مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %0.49 ليصل إلى 9680 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.82 ليسجل 1805 نقاط و«EGX100» الأوسع نطاقا %0.74 مسجلا 2674 نقطة.

وسجلت السوق قيم تداولات قدرها 615 مليون جنيه، وجرى التعامل على 181 سهما ارتفع منها 30 وانخفضت أسعار 82، بينما لم يتغير 69.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 162.3 و31 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الأجانب البيع بصافى قدره 193.3 مليون.

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار فى شركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إن «EGX30» فقد نحو 48 نقطة أمس فى إطار استكمال رحلة الهبوط التى شهدها متأثرا بحركة الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن تأثيرات قرار الفيدرالى برفع أسعار الفائدة لاتزال مؤثرة على تحركات الأسواق العالمية، ومنها مصر خاصة بعد إعلان معدلات تضخم مرتفعة أيضا فى أمريكا.

وأوضح أن «EGX30» كسر مستوى الدعم الرئيسى عند 9800 نقطة وخسر رأس المال السوق ما يعادل 250 مليار جنيه منذ بداية العام.

وتوقع تماسك «EGX30» قرب مستوى الدعم 9600 نقطة، ثم معاودة الارتداد مرة أخرى قرابة مستوى المقاومة 10000 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع.

ورجح أن يتماسك «EGX70» قرب 1780 نقطة، ثم إعادة التجربة عند مستوى المقاومة 1850 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع.

من جانبه، قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، إن”EGX30” أغلق على انخفاض أسفل 9800 نقطة لليوم الثانى، مما يرجح مزيداً من الانخفاض لاستهداف مستوى الدعم التالى حول 9200 – 9000 نقطة.

ونصح بالاحتفاظ بالسيولة داخل المحافظ الاستثمارية.

وأكد أن “EGX70” أغلق تعاملات جلسة أمس دون مستوى المقاومة الهام 1900 نقطة، ومن المرجح أن يتجه لاستهداف مستوى الدعم الرئيسى 1700 نقطة مرة أخرى.

ونصح بعدم الشراء فى الأسهم المكونة لـ«السبعينى» خلال الفترة الحالية.