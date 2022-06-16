ضغوط الأسهم القيادية تبقي مؤشر البورصة الرئيسي أسفل 10000 نقطة

رهن محللون فنيون توقعاتهم بتحركات البورصة المصرية على المدى القريب، بتماسك المؤشر الرئيسى عند مستوى 10000 نقطة أو كسره لأدنى، بعد أنهى تعاملات الأربعاء على هبوط بنسبة 0.11% عند 9970 نقطة. وقال المحللون إنه فى حال استعادة المؤشر الرئيسى مستوى 10000 نقطة والاستقرار أعلاه، سيستهدف مستوى المقاومة الثانى 10200 ثم 10280 نقطة، أما التراجع أدناه فقد يدفع لمزيد من الهبوط نحو 9800 إلى 9770 نقطة.

فيما صعد المؤشر السبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70ewi» بنسبة 0.88% عند 1870 نقطة، وكذلك «EGX100» الأوسع نطاقًا بنحو 0.66% مسجلًا 2760 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالى 813 مليون جنيه، وجرى التداول على نحو 187 ورقة مالية، هيمن الصعود على 76 من بينها، وتراجع 44، ولم يتغير أداء الباقية، فيما سجل رأس المال السوقى نحو 661.79 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 85.6 و25.4 مليون جنيه، فيما فضّل المتعاملون الأجانب البيع بقيمة 111 مليون جنيه.

من جانبه قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم»، إن المؤشر الرئيسى تراجع أدنى مستوى الدعم 9955 نقطة، موضحًا أن كسره لأسفل سيُنذر بمزيد من التراجع باتجاه 9770 نقطة.

فيما لفت على جانب آخر إلى أن تمكن المؤشر من الارتداد لأعلى من المستويات الحالية قد يؤدى للعودة من جديد باتجاه مستوى المقاومة 10260 نقطة.

ونصح النمر، متعاملى البورصة بالانتقائية خلال الوقت الحالى، خاصة فى ظل تحركات السوق المتذبذبة.

من جانبه قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن السوق أغلقت تعاملات الأربعاء متراجعة، بعد أن فقدت مكاسبها الصباحية، ولم تنجح فى الحفاظ على مستوى 10000 نقطة.

ولفت إلى أن التراجع جاء مدفوعا بهبوط أغلب الأسهم القيادية، موضحًا أنه فى حال استعادة المؤشر الرئيسى مستوى 10000 نقطة والاستقرار أعلاه فإنه يستهدف مستوى المقاومة الثانى وهو 10200 نقطة.

وتابع: فى حال عدم نجاح المؤشر الرئيسى فى اختراق مستوى المقاومة 10000، قد يتجه لاختبار الدعم الرئيسى وهو 9800 نقطة.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، قال عيد إنه نجح فى الاستقرار بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات الجلسة، وأيضًا فى اختراق مستوى المقاومة الرئيسى 1860 نقطة.

وأوضح أن هذا الأداء قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة 1900 نقطة، مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، والتي شهدت تراجعات قوية خلال الفترة الماضية.