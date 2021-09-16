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ضغوط أسرية دافع انتحار فتاة من مول سيتي ستارز

فرغت الأجهزة الأمنية الكاميرات.
أماني عوض 5:02 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 5:02 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أسباب انتحار فتاة من الطابق السادس بمول سيتي ستارز في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، واتضح أنها ضغوط ومشاكل أسرية جعلتها تشعر بأزمة نفسية دفعتها لإلقاء نفسها.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من إدارة أحد المولات التجارية الشهيرة بمدينة نصر عن وجود جثة لفتاة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثمان “م م” تبلغ من العمر 23 عاما – مقيمة بحي الزهور مدينه نصر.

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واتضح من التحريات أنها طالبة في كلية طب الأسنان، وأجرت تفريغًا لكاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأكدت صديقة الفتاة أنها كانت تعاني من اكتئاب وتضررت من سوء معاملة أهلها لها، مشيرة إلى أنها كانت معها قبل ساعات من الحادث.

من جانبها، تباشر النيابة العامة بمدينة نصر، التحقيقات وأمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول سقوط فتاة من الطابق السادس داخل مول شهير بمدينة نصر، لمعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمة، وطلبت النيابة الاستماع لأقوال شهود الواقعة.

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وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة، داخل المول بالطابق السادس، وأخرى مقابلة لمكان سقوطها، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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