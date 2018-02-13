ضغوطات CIB المستمرة تدفع EGX30 نحو مناطق 14000 نقطة

أحمد عليتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم –الثلاثاء-، إذ بقي المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 تحت ضغوطات سهم "البنك التجاري الدولي" السلبية، ليسير في اتجاه الهبوط بنسبة 1.08% ليستقر عند مستوى 14729.75 نقطة، كما تراجع نظيره EGX70 بنسبة 0.61% مسجلًا مستوى 843.82 نقطة، في حين

أحمد علي



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم –الثلاثاء-، إذ بقي المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 تحت ضغوطات سهم “البنك التجاري الدولي” السلبية، ليسير في اتجاه الهبوط بنسبة 1.08% ليستقر عند مستوى 14729.75 نقطة، كما تراجع نظيره EGX70 بنسبة 0.61% مسجلًا مستوى 843.82 نقطة، في حين صعد مؤشر EGX100 بنسبة 0.04% مغلقًا عند 2027.62 نقطة.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي CIB بنسبة 2.30% مغلقًا عند 73.81 نقطة، ليستمر السهم في رحلة الهبوط المتتالية منذ عدة جلسات.

وجاء تباين المؤشرات وسط انقسام المتعاملين بين البيع والشراء اذ سجل المصريين صافي شراء بقيمة 44.153 مليون جنيه، في مقابل صافي بيعي للاجانب والعرب بقيمة 29.989 و 14.164 مليون جنيه.

وتوقع المحللون الفنييون ان تتحرك البورصة بشكل هابط خلال جلسة اليوم، اذ سيدور مؤشرها الرئيسي حول مستوى 14500 نقطة، فيما سيسير نظيره EGX70 على نفس المنوال مستهدفًا مستوى 837 نقطة.

و أغلق رأسمال البورصة السوقي عند مستوى 849.400 مليار جنيه، خاسرًا نحو 2.6 مليار جنيه ، وسجلت التداولات على الأسهم ما قيمته 1.170 مليار جنيه.

من جهته قال ايهاب السعيد، عضو مجلس ادارة البورصة والعضو المنتدب بشركة أصول للسمسرة، ان عدم تماسك سهم البنك التجاري الدولي ادى الى مواصلة المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 اتجاهه الهابط.

وأضاف انه رغم عدم هبوط عدد كبير من الأسهم وأبرزهم طلعت مصطفي و حديد عز، الا ان الأداء السلبي لسهم “البنك التجاري الدولي” ضغط بقوة على المؤشر الرئيسي مما تسبب في فقدان الاخير لمكاسبه الصباحية بجلسة أمس.

وأوضح عضو مجلس ادارة البورصة والعضو المنتدب بشركة أصول للسمسرة، ان السهم الأكبر وزنًا “CIB” سيختبر غدًا – الأربعاء – منطقة دعم مهمة للغاية على المدى المتوسط عند مستوى 72 جنيها، مشيرًا الى انه في حال كسر ذلك الدعم فأن المؤشر الرئيسي للبورصة سيتراجع الى منطقة الـ 14000 نقطة.

ورجح السعيد، تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بشكل عرضي مائل للهبوط بجلسة اليوم – الأربعاء – مستهدفًا مستوى 837 نقطة.

من جهته قال حسام حلمي، خبير أسواق المال، ان سهم البنك التجاري الدولي ضغط بشكل سلبي على تحركات المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مشيرًا الى ان السوق أصبحت مرهونة بقدرة السهم -صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر- من التخلص من الحركة الهبوطية.

وتوقع حلمي ان تستكمل البورصة المصرية عبر مؤشري EGX30 ، EGX70 رحلة الهبوط بجلسة اليوم، اذ سيتجه الأول نحو مستوى 14500 نقطة، فيما سيدور الثاني حول مستوى 840 نقطة.

