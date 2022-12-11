ضعف توريدات مكونات التحويل للغاز تعرقل تصنيع «سيارات الإحلال»

كشف عمرو سليمان، رئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات «BYD، ولادا»، عن ضعف توريدات بعض الأجزاء من مكونات التحويل الخاصة بأنظمة تشغيل الغاز من أبرزها «الأسطوانات، ومنظمات الضغط، والصمامات» والتى يتم توفيرها من قبل «كار جاس، وغازتك».

وأضاف «سليمان» لـ«المال» أن هذه المشكلة ستؤثر سلبًا على عمليات توريدات سيارات مبادرة الإحلال خاصة مع عدم توافر مخزون من تلك المكونات لدى المصنعين المحليين.

وأكد أن بعض شركات السيارات المشاركة فى مشروع الإحلال تعانى أيضًا من صعوبة تسعير طرازاتها بسبب تذبذب أسعار الصرف وعدم القدرة على احتساب التكلفة النهائية خلال الوقت الحالى، متوقعًا أن يلجأ بعض المصنعين المحليين للتوقف عن عمليات الإنتاج والتوريدات مؤقتًا لحين استقرار العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الشركات المحلية تواجه العديد من التحديات خاصة مع عدم استمرارية عمليات التصنيع بسبب تراجع المخزون لديهم من مكونات الإنتاج على خلفية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وصعوبة التعاقد على جلب كيمات من الخارج منذ عدة أشهر.

فى سياق متصل، أوضح مصدر مسئول فى المجموعة العربية للتجارة والتوزيع، أنها قررت التوقف عن تلقى الطلبات الخاصة بمبادرة إحلال «الميكروباص» بسبب نقص المكونات المستخدمة فى عمليات التصنيع جراء القيود التى تفرضها الدولة على الاستيراد، وضعف فرص عمليات التمويل من قبل البنوك المحلية.

وأكد الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة، فى تصريحات سابقة، أن الشركات المشاركة فى المبادرة أرجأت إصدار موافقات على طلبات التخصيص لصالح عملاء جدد لحين توفيق أوضاعها الإنتاجية وتوافر المكونات.

وأوضح أن الشركات متوقفة حاليًا عن قبول طلبات جديدة نظرا لبعض الأمور المتعلقة بخطوط إنتاجها، ولكنها مازالت مستمرة فى المشاركة بالمبادرة.