ضعف تسليمات «شيفروليه N300» يدفع الموزعين لرفع الأسعار إلى 400 ألف جنيه

اتجه عدد من الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه» لرفع قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية «الأوفر برايس» التى يفرضونها على طرازات «شيفروليه N300» الفان بقيمة بلغت 31.5 ألف جنيه، لتباع للمستهلك بنحو 400 ألف جنيه للفئة الأعلى المطروحة فى السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقرارة من قبل الموزعين والتجار على الطرازات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

وأرجع أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه» السيارات، ارتفاع أسعار طرازات الفان «N300» إلى ضعف الكميات التى يتم تسليمها من قبل الوكيل المحلى والذى أبلغ بعض موزعيه عن تقليص الحصص خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن العديد من الموزعين اتجهوا لرفع قيمة «الأوفر برايس» على طرازات «شيفروليه N300» الفان بهدف تعويض المكاسب ونسب الربحية المحصلة عن عمليات البيع، موضحا أن آليات التسعير لدى الشركات والموزعين تعتمد على توزيع تكاليف التشغيل ونسب الربحية على الكميات والمخزون الموجود لديهم.

وتابع أن حركة سوق السيارات تشهد تباطؤ شديد في حركة المبيعات بالتزامن مع تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة خاصة بعد ارتفاع الأسعار ووصولها لمستويات غير مسبوقة.

ولفت إلى أن النسبة الأكبر من العملاء الراغبين لشراء السيارات اتجهوا مؤخرًا لاقتناء الموديلات القديمة 2021 و2022 نظرًا لتراجع أسعارهم عن الطرازات “الزيرو” موديلات 2023 و2024.

ويوضح الجدول التالي: أسعار شيفروليه N300 موديل 2024 الفان لدى الموزعين والتجار :