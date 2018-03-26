ضعف الوعى التأميني «أزمة متجذرة».. واستحياء فى المواجهة

■ محاولات فردية لإنشاء جمعية أهلية.. والدعم «صفرى» ■ إجماع على تدخل الحكومة والبرلمان بالتشريعات الإلزاميةماهرأبوالفضل: مروةعبدالنبي الشاذلي جمعةابتلى قطاع التأمين بضعف الوعى لدى جمهور المتعاملين معه حينًا، ولدى الفئات المستهدفة من تغطياته، أحيانًا.غير أن التحدى الرئيسى لا يكمن فق

■ محاولات فردية لإنشاء جمعية أهلية.. والدعم «صفرى»

■ إجماع على تدخل الحكومة والبرلمان بالتشريعات الإلزامية

ماهرأبوالفضل:

مروةعبدالنبي

الشاذلي جمعة

ابتلى قطاع التأمين بضعف الوعى لدى جمهور المتعاملين معه حينًا، ولدى الفئات المستهدفة من تغطياته، أحيانًا.

غير أن التحدى الرئيسى لا يكمن فقط فى ضعف الوعى التأمينى رغم أنه أزمة متجذرة، لكنه مرتبط بوسائل مواجهته من القائمين على الصناعة بتنوع أطرافها، خاصة أنها اقتصرت على عقد المؤتمرات والندوات للعاملين بقطاع التأمين أنفسهم! وتكثيف الدورات التدريبية للشريحة نفسها.

فى المقابل، حاول البعض التعامل مع الأزمة، من خلال إنشاء جمعية أهلية – بجهود فردية – تستهدف زيادة الوعى التأمينى لدى جموع المتعاملين مع القطاع والشرائح المستهدفة، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فرغم نبل المقاصد، لكنها لم تجد دعمًا حقيقيًّا- على الأقل معنويًّا- من قِبل أطراف صناعة التأمين.

و أجمع العاملون بالسوق على أن علاج ضعف الوعى لن يتأتى دون تدخل حكومى وبرلمانى واضح، من خلال إعداد التشريعات من الحكومة واعتمادها من مجلس النواب، خاصة القوانين المرتبطة بتأمين المسئوليات، على أن يتم تطبيقها بشكل عام إلزامى.

و أكد أحمد نجيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى، والعضو المنتدب لشركة «بروميس» لوساطة التأمين، أن مشكلة ضعف الوعى باتت تحديًا رئيسيًّا أمام صناعة التأمين، لأسباب متشابكة بينها عدم تدريس التأمين كمادة رئيسية فى مناهج التعليم، خاصة الأساسى منه.

وأضاف أن مسئولية ضعف الوعى يتحملها كل القائمين على صناعة التأمين بأطرافه المتعددة، سواء الجهة الرقابية أو الكيان التنظيمى، والشركات، والوسطاء، مشددًا على ضرورة التعامل مع تلك المسألة بأسلوب مختلف ومحترف.

وحدد مجموعة من المحاور التى يجب التعامل من خلالها فى مواجهة ضعف الوعى، أولها : الشفافية فى التعامل مع العملاء الحاليين والمستهدفين، وثانيها : الإسراع من وتيرة صرف التعويضات، على اعتبار أنها الرسالة الأهم التى تسهم فى زيادة رصيد الثقة لدى جمهور المتعاملين مع القطاع.

وثالثها : له علاقة بضرورة عقد مؤتمر شامل للوعى التأمينى، يتم دعوة جهات الاختصاص ورؤساء ومديرى المؤسسات الاقتصادية، ورابعها : التوسع فى وثائق تأمين المسئوليات بموجب تشريعات إلزامية.

ولفت إلى أنه سعى– بصفته رئيس شركة وساطة- للقيام بدور فى معالجة أزمة الوعى، وأنشأ جمعية أهلية لهذا الغرض، لافتًا إلى أنه كان من المتوقع أن تجد المبادرة استجابة ودعم ولو معنوى من قبل أطراف سوق التأمين، إلا أن الاستجابة لم تكن على المستوى المأمول.

وأوضح أنه يتواصل حاليا مع اتحاد الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية، لعقد مؤتمر تأمينى، لافتا إلى أن هناك ترحيبا بالفكرة، ويتم بلورتها حاليا، وسيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب!، كاشفا أن الجمعية تواصلت مع 63 جمعية ومؤسسة لتعريفهم بالتأمين وتغطياته، وأهميتها كغطاء حمائى للاقتصاد ولكل المخاطر، بالإضافة إلى تدريب العاملين فى تلك المؤسسات من دون مقابل.

وقال جمال شيبه، مدير عام الفروع وتطوير الأعمال بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» – ممتلكات- أن قطاع التأمين قام بالعديد من الأنشطة لزيادة الوعى التأمينى، مثل تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، التى تغطيها وسائل الإعلام.

و طالب بضرورة توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين، ووزارة التربية والتعليم، لإصدار نشرات تعريفية بالتأمين وتوزيعها على المدارس، وطالب «الرقابة المالية» بإعداد مشروعات قوانين مرتبطة بالتأمين الإلزامى خاصة المسئوليات.

وأوضح سمير محمود، المدير التنفيذى لدبلومة التسويق والمبيعات بمعهد التأمين المصرى، أن قطاع التأمين قام خلال السنوات الماضية بتنظيم العديد من المؤتمرات، مما ساهم فى زيادة الوعى التأمينى، كما أن التزام الشركات بصرف تعويضات لصالح المتضررين بعد ثورة 25 يناير أدى إلى زيادة الوعى المجتمعى وإدراك أهمية التأمين.

وِأشار إلى ضرورة تدخل الدولة لعلاج أزمة الوعى من خلال الحملات الإعلانية المرتبطة بأهمية التأمين، خاصة وأنها قامت بدور مماثل فى بعض الملفات، مثل تحصيل الضرائب، لافتا إلى أن الحملات الإعلانية التى تقوم بها الشركات، تستهدف ترويج منتجاتها وتسويق نفسها، مما أدى إلى ضعف الاستجابة من قبل الشرائح المستهدفة.

وأوضح خالد سعيد، رئيس قطاع السيارات بشركة «طوكيو مارين جينرال إيجيبت»، أن الوعى لايزال ضعيفا مقارنة بعدد المؤمن عليهم، مؤكدا أن اتحاد التأمين استثمر أزمة التعويضات بعد 25 يناير2011، من خلال الترويج بفاتورة التعويضات التى سددها نتيجة أخطار الشغب، بعد يناير، والتى بلغت 1.2 مليار جنيه.

و أضاف أن الجهد المبذول من شركات التأمين للوصول إلى العملاء المستهدفين، ينبئ بزيادة الوعى فى المستقبل، مثل التواصل مع العملاء عبر الرسائل القصيرة، وكذلك مطالبة العملاء بإعادة تقييم أصولهم بعد تحرير سعر الصرف فى 4 نوفمبر 2016.

وطالب بالتوسع فى التأمينات الإلزامية، خاصة المرتبطة بالمسئوليات، بالإضافة إلى الاشتباك مع القطاعات الأخرى لتغطيتها تأمينيا، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال طارق دكرورى، مدير عام وحدة الوكلاء بشركة «gig» لتأمينات الحياة التكافلى، إن قطاع التأمين تعامل مع قضية الوعى بشكل مختلف بعد زيادة الأزمات التى تعرضت لها مصر بعد 25 يناير لكنه لايزال ضعيفا حتى الآن، بسبب عدم توافر التشريعات التى يحتاج إليها القطاع.

و أضاف أن الوعى التأمينى لم يتم التعامل معه بحملات مكثفة ومتتالية تؤثر على الجمهور بشكل إيجابى، وإنما بصورة متقطعة، مما أدى إلى ضعف تأثيرها، مؤكدا احتياج القطاع إلى الدعم الحكومى من خلال التوسع فى التشريعات الإلزامية، ومنها التأمين على حياة الطلاب، وتأمين المسئوليات.