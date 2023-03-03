ضعف المياه عن مناطق بالهرم وفيصل مساء غد السبت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال تطوير ترعة المريوطية، وطلب مديرية الطرق إزالة بلف الهواء على خط المياه قطر ١٥٠٠ مم، والمتعارض مع أعمال التطوير، الأمر الذي يتطلب تخفيض ضغوط مياه الشرب عن مناطق : “شارع الهرم ومتفرعاته، وشارع فيصل ومتفرعاته” ، وذلك من الساعة الـ 12 ليلا يوم السبت ٤/ ٣/ ٢٠٢٣ وحتى الساعة السادسة صباح الأحد ٥/ ٣/ ٢٠٢٣.

وذلك لإزالة بلف الهواء المتعارض مع أعمال تطوير ترعة المريوطية.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.