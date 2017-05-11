ضعف المياه بمدينة بدر من الثامنة صباح الجمعة

لتركيب طلمبات جديدة بمحطة مياه العاشر المعذية للمدينةالمال - خاص أعلن المهندس عادل الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن ضعف خدمة مياه الشرب بالمدينة، ابتداءً من الساعة الثامنة صباح غدٍ الجمعة 12 مايو، وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم، وذلك نظراً لأعمال تغيير الطلمبات بمحطة مياه العاش

لتركيب طلمبات جديدة بمحطة مياه العاشر المعذية للمدينة





المال – خاص



أعلن المهندس عادل الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن ضعف خدمة مياه الشرب بالمدينة، ابتداءً من الساعة الثامنة صباح غدٍ الجمعة 12 مايو، وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم، وذلك نظراً لأعمال تغيير الطلمبات بمحطة مياه العاشر من رمضان، التي تغذي مدينة بدر، مشيراً إلى أنه عقب الانتهاء من تركيب الطلمبات الجديدة، ستتحسن الخدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة بالمدينة.



وطلب رئيس جهاز مدينة بدر من سكان المدينة، وأصحاب المخابز، وغيرها من المنشآت المهمة، تخزين احتياجاتهم حتى لا يتأثروا من ضعف المياه في هذه الفترة.