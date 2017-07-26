ضعف القياديات يهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة

منى عبدالباري:توقع محللون أن سيطرة التحركات العرضية على أداء البورصة بجلسة اليوم، بضغط من ترجيحات إحراز الأسهم القيادية أداء ضعيفا تدفع المؤشر الرئيسى EGX30 للتحرك بين مستويات 13700 و13800 نقطة.وهبط المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 بإغلاقات أمس إلى مستوى 13740.7 نقطة، متراجعا بنسبة %0.09، فى الوقت الذ

منى عبدالباري:

توقع محللون أن سيطرة التحركات العرضية على أداء البورصة بجلسة اليوم، بضغط من ترجيحات إحراز الأسهم القيادية أداء ضعيفا تدفع المؤشر الرئيسى EGX30 للتحرك بين مستويات 13700 و13800 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 بإغلاقات أمس إلى مستوى 13740.7 نقطة، متراجعا بنسبة %0.09، فى الوقت الذى أنهت فيه جميع المؤشرات الأخرى تعاملاتها على ارتفاع نسبته %0.76 لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ليغلق عند 702.8 نقطة، كما أغلق مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا عند 1601.7 نقطة، بارتفاع %0.46.

وربح رأس المال السوقى أمس مليار جنيه فقط، إذ أغلق عند مستوى 716 مليار جنيه، مقارنة بـ 715 مليارًا أمس الأول، وجاءت تداولات السوق منخفضة إلى حد ما بقيمة 682 مليون جنيه فقط من خلال التداول على أسهم 184 شركة، صعد من بينها 87 سهما، بينما تراجع 76، وظلت أسهم 21 شركة على ثبات.

وتراجعت أمس الأسهم صاحبة التأثير الأكبر فى أداء المؤشر الثلاثينى، إذ انخفض سهم البنك التجارى الدولى المستحوذ على نحو %50 من المؤشر بنسبة %0.11 إلى مستوى86.88 جنيه، وسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة %0.04 إلى مستوى 22.99 جنيه.

وسجلت تعاملات المستثمرين المحليين صافى بيع بقيمة 37.8 مليون جنيه، مقابل مشتريات عربية وأجنبية بقيم 38 ألف جنيه، و37.7 مليون جنيه على الترتيب، واستحوذ المصريون على %70.56 من التعاملات، بينما كان نصيب الأجانب %21.5، ونصيب العرب %7.93، وكان نصيب الأفراد من التعاملات %69.84 بينما كان نصيب المؤسسات %30.15.

ورجح عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية تحرك المؤشر الثلاثينى اليوم بين مستويات 13700 و13800 نقطة، فيما يشبه اتجاهًا عرضيًّا، وذلك فى حالة عدم ظهور أى محفزات.

كما توقع أن يرتد المؤشر السبعينى هبوطًا بنحو %3 نتيجة إلغاء جميع العمليات التى تمت على سهم غاز مصر بجلسة الاثنين الماضى وإعادة المؤشر غدا لإغلاقه القديم قبل هذه العمليات.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بجلسة الاثنين الماضى – أولى جلسات الأسبوع – بنسبة تجاوزت %3 بدعم من الارتفاعات القوية التى حققها سهم غاز مصر بنسبة تجاوزت %19 ليصل إلى 219.6 جنيه بنهاية الجلسة.

ويرجع سبب إلغاء العمليات إلى تقرير الفحص المحدود الذى أجراه الجهاز المركزى للمحاسبات على أسهم شركة غاز مصر وتم نشره عبر شاشة التداول أمس وتضمن بعض الملحوظات على القوائم المالية للشركة.

إلا أن عبدالفتاح توقع فى الوقت نفسه أن يشهد المؤشر السبعينى أداء جيدا خلال الربع الثالث بدعم من الطفرات التى حققتها أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستبعد عبدالفتاح تأثر السوق بما تضمنته مسودة قانون البنوك الجديد الصادرة عن البنك المركزى والتى انفرد “المال” بنشرها نهاية الأسبوع الماضى، حول توسع رقابة المركزى على سوق المال والاتجاه لإنشاء شركة مقاصة وإيداع مركزى للشركات الحكومية، مشيرًا إلى أنها ما زالت مجرد مسودة، وأنه حتى فى حالة تحقق هذا الأمر، فإن المتضرر سيكون شركة المقاصة نتيجة تراجع أرباحها.

فيما رجح تونى كمال، خبير أسواق المال سيطرة التحركات العرضية على المؤشر الثلاثينى ليتحرك بين 13700 و13800 نقطة، وسط ترجيحات بأداء ضعيف للأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبى الأكبر على المؤشر.

وحول ارتداد المؤشر السبعينى لمستويات الأسبوع الماضى، قال كمال إنه سرعان ما يستعيد تعافيه ويرتفع مجددًا بدعم من ارتفاعات الأسهم المدرجة به، وخاصة أسهم البتروكيماويات، والأسمدة.

وأشار كمال إلى أن المؤشر السبعينى تمكن خلال الفترة القصيرة الماضية من كسر أول مستهدف له عند 700 نقطة، وأن المستهدف القادم عند 790 نقطة سيتمكن من تجاوزه أيضا بدعم التحركات الإيجابية لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.