ضعف الجنيه يشجع الحكومة على زيادة صادرات القطن 100%

أعلن حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية، أن بلاده تستهدف زيادة صادراتها من القطن طويل التيلة الذى يتميز بالملمس الحريرى الناعم والذى كان يعرف باسم الذهب لأبيض بنسبة 100% خلال السنة المالية الجديدة التى بدأت أول الشهر الجارى، وذلك للاستفادة من ارتفاع سعر الدولار.

ويرى المزارعون وشركات الغزل والنسيج والمصدرون أن ضعف الحنيه المصرى بعد التعويم منذ نوفمبر الماضى، وفضيحة الشركات الهندية التى زورت اسم القطن المصرى على منتجاتها التى تصدرها للأسواق الأمريكية جعلت الطلب على القطن المصرى يزداد انتعاشا فى الفترة الأخيرة لتعود الحياة إلى صناعة القطن المصرى المشهورة منذ سنوات طويلة.

وأضاف عبد الدايم لرويترز أن بلاده تستهدف إنتاج “1.4 مليون قنطار من القطن طويل التيلة خلال السنة المالية 2017-2018 على أن يتم تصديره بالكامل مقارنة مع 700 ألف قنطار( القنطار يعادل 160 كيلوجرام ) في العام الماضي”.

وقال إنه تم زراعة حوالي 220 ألف فدان طويل التيلة خلال الموسم الحالي الذي بدأ في مارس الماضى وينتهي في سبتمبر القادم مقارنة بحوالي 120 ألف فدان في الموسم السابق.

ومن المحتمل أن يتيح عودة القطن المصري إلى الأسواق العالمية فرصة مربحة للتصدير فى ظل ارتفاع أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، وتستهدف الحكومة رفع سعر القنطار من القطن طويل التيلة الذى سيتم تصديره إلى أكثر من 3000 جنيه ( 168.07 دولار ) لأنه يستخدم فى إنتاج المفروشات والملابس الفاخرة بينما يبلغ سعر قنطار القطن طويلة التيلة فى السوق الأمريكية حوالى 544 دولار أو ما يعادل أكثر من ثلاثة أمثال سعر قنطار القطن المصرى.