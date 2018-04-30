ضعف الإقبال يحاصر خطط الحكومة لتعميم تقاوى القصب الموفر للمياه

الصاوى أحمد يشهد الإقبال على أصناف تقاوى قصب «جيزة 3» الموفرة للمياه، تراجعا ملحوظا من مزارعى القصب فى الصعيد، رغم الحوافز التى قدمتها الحكومة الموسم الحالى لحثهم على الزراعة عبر استخدام التقاوى الحديثة.قدمت الحكومة حزمة حوافز للمزارعين لتشجيعهم على إحلال التقاوى الحديثة

الصاوى أحمد



يشهد الإقبال على أصناف تقاوى قصب «جيزة 3» الموفرة للمياه، تراجعا ملحوظا من مزارعى القصب فى الصعيد، رغم الحوافز التى قدمتها الحكومة الموسم الحالى لحثهم على الزراعة عبر استخدام التقاوى الحديثة.

قدمت الحكومة حزمة حوافز للمزارعين لتشجيعهم على إحلال التقاوى الحديثة الموفرة للمياه، محل الأخرى التقليدية الشرهة فى استخدام المياه، أبرزها رفع ثمن توريد المحصول بنسبة 10 %، عن الأصناف الشائعة المزروعة بالتقاوى التقليدية، فضلا عن بعض المزايا العينية الأخرى المتعلقة بتوفير التقاوى والأسمدة، وتسليمها للمزارع مجانا، ثم خصم ثمنها من قيمة توريد المحصول لاحقا.

قررت الحكومة تقديم تلك الحوافز للمزارع ضمن مخططها لإحلال وتجديد المحاصيل الزراعية، وأهمها القصب عبر زراعة تقاوى موفرة للمياه بنسبة 30 % وعالية فى إنتاجية السكر بنسبة %13، مقارنة %10.3 من التقاوى التقليدية الشائع استخدامها حاليا.

أرجع عدد من قيادات جمعية القصب عدم الإقبال على زراعة واستخدام صنف تقاوى «جيزة 3» الحديث الموفر للمياه، بدلا من «س9» المستخدم حاليا إلى ضعف إنتاجيته من محصول القصب إلى 30 طنًا، مقارنة بالأصناف التقليدية «س9» التى تنتج 40 طنًا .

أكد همام حسين، رئيس جمعية منتجى قصب السكر فى الأقصر، ونائب رئيس الجمعية العامة، أن عائد فدان القصب المزروع من صنف تقاوى «جيزة 3 » يبلغ 24 ألف جنيه، مقابل 28 ألف جنيه، لصنف «س 9» المستخدم حاليا .

قال حسين، إن صنفى «جيزة 4» وصنف «99/103» غير معتمدين من الوزارة، حتى الآن، ويحققا العوائد تصل إلى 36 ألف جنيه فى الفدان، ولكن ترفض الحكومة اعتماد وطرح الصنفين حتى الآن، رغم توافرهما.

طالب رئيس جمعية قصب السكر فى الأقصر، بتعديل العقد بين المزارعين ووزارة التموين، فيما يتعلق بالتوريد من خلال إضافة الحافز لنسبة السكر المستخرجة من المحصول، ليكون على غرار البنجر .

قال: “لا بد أن يرفع سعر توريد طن القصب إلى 900 – 1000 جنيه، حال استخدام هذه التقاوى الحديثة، مقابل السعر الحالى البالغ 720 جنيهًا .

أكد حسين، أن مساحات محصول القصب تتضائل 10 آلاف فدان سنويا بسبب لجوء المزراعين لمحاصيل أخرى مثل المانجو، والموز، والخضراوات، بسبب تراجع إنتاجية الفدان،ما يعرف «بتقزم القصب»، وتزيد نسبة السكر مع زيادة مكوثه فى الأرض، مقابل ضعف الإنتاجية .

قال رشدى أبو الوفا، رئيس جمعية منتجى القصب، إن المزراع لا يزال يفضل زراعة صنف القصب الذى اعتاد على زراعته، «س 9» ويقوم الفلاح بتجربة «صنف جيزة 3» ثم العودة للصنف الآخر فى العام التالى بسبب نقص المردود من الزراعة .

وأوضح أبو الوفا أن الحكومة اعتمدت صنف واحد هو جيزة 3 مع إستمرار النقاش حول طرح جيزة 4 والصنف الثانى وهو 99/103 مع وزارة التموين التى تفضل أن يكون المحصول أعلى فى نسبة السكر وليس فى الأنتاجية بينما يطالب المزارعون باعتماد الأصناف التى توفر أعلى إنتاجية لهم وأعلى عائد.

وأكد الشافعى الطاهر نائب رئيس جمعية منتجى قصب السكر فى الأقصر وعضو الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر أن الأقبال على زراعة صنف «جيزة 3» «ضعيف جدا وشبه غائب» .

أشار إلى أنه رغم خطة الحكومة لإحلال وتجديد محصول القصب فى صعيد مصر، التى بدأ تطبيقها الموسم الحالى، عبر اعتمد التقاوى الحديثة الموفرة للمياه «جيزة 3»، إلا أن الفلاح يقوم بزراعة الفدان -على سبيل التجربة – لمدة عام ثم يقوم بحرثه مجددا والعودة لصنف «س 9» الذى اعتاد عليه فى السابق، بما يحققه من عائد أعلى .

أوضح حسين أن وزارة التموين تتعنت فى الموافقة على اعتماد صنفين جديدين «جيزة 4» و«99 /103» وهى تنتج 50 طنًا.

أكد مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة، أن أى محصول فى بدايته يشهد نقص فى الإنتاجية، لكن مع زيادة مدة البقاء فى الأرض لأكثر من خلفة، ترتفع إنتاجيته، مشيرا إلى أن وزارة التموين ومجلس المحاصيل السكرية وفرت تقاوى “جيزة 3” للمزارعين بعد اعتمادها .

أشار عبد الجواد، إلى أن الحكومة وفرت الحوافز لحث المزارعين على استغلال الأصناف الجديدة، من بينها توفير 5 آلاف جنيه، فى صورة دعم عينى، موضحًا أن هناك العديد من الأصناف التى تعتمد فى الفترة المقبلة.