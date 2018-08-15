ضعف أداء الجزائر وبنجلاديش يعصف بإيرادات جلوبال تيلكوم

■ نعيم: سعر السوق اقل من القيمة الحقيقية.. وتوصية بالشراء ■ بلتون يحدد 8.15 جنيه قيمة عادلة للسهم.. وينصح بالاحتفاظ ■ استمرار قطاع الداتا فى النمو.. وتماسك قاعدة المشتركين مصطفى طلعتقالت وحدات بحوث فى بنوك استثمار محلية، إن الأداء الضعيف فى الجزائر، وبنجلاديش، عصف بالإيرادات والأرباح المجم



■ نعيم: سعر السوق اقل من القيمة الحقيقية.. وتوصية بالشراء

■ بلتون يحدد 8.15 جنيه قيمة عادلة للسهم.. وينصح بالاحتفاظ

■ استمرار قطاع الداتا فى النمو.. وتماسك قاعدة المشتركين

مصطفى طلعت

قالت وحدات بحوث فى بنوك استثمار محلية، إن الأداء الضعيف فى الجزائر، وبنجلاديش، عصف بالإيرادات والأرباح المجمعة لشركة جلوبال تيلكوم القابضة خلال الربع الثانى من العام الجارى، مقارنة بالربع المماثل من 2017.

كشفت القوائم المالية المجمعة للشركة تحولها لصافى خسارة بقيمة 41 مليون دولار فى الربع المذكور، مقارنة بصافى ربح 8 ملايين دولار فى الربع الثانى من 2017، كما تراجعت الأرباح النصفية، لتسجل 12.5 مليون دولار مقابل 36.3 مليون النصف الأول من 2017.

يذكر أن “جلوبال” تلقت عرضاً قبل شهرين من شركة فيون ليمتد- المساهم الرئيسى بها- لشراء الأصول المملوكة لجلوبال من شركتيها التابعتين جاز الباكستانية، وبانجلالينك ببنجلاديش، مقابل 2.5 مليار دولار تشمل سداد قيمة نقدية لجلوبال وإسقاط الديون المفروضة عليها 1.6 مليار دولار، لكن لم يحسم الأمر حتى الآن.

قالت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار “بلتون” إن صافى الربح تأثر سلباً بزيادة المصروفات التمويلية، التى ارتفعت %11، نظراً لارتفاع التكاليف فى بنجلاديش، وتسجيل خسائر فروق تحويل عملة بقيمة 12 مليون دولار نتيجة انخفاض قيمة العملة فى أسواق جلوبال تليكوم، وارتفاع المصروفات الضريبية %60 نظراً لنمو ضريبة الدخل فى باكستان.

ذكر بلتون أن ربحية الشركة قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب سجلت 304 ملايين دولار، بانخفاض %8، وبتراجع عن التقديرات البالغة 309 ملايين دولار.

أوضح أن نمو الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك، والفوائد، والضرائب، فى باكستان، استطاع أن يدعم ربحية المجموعة، وتعويض جزئى لضعف الربحية فى كل من الجزائر وبنجلاديش، فى ضوء وفورات المصروفات التشغيلية وغياب تكاليف الدمج.

سجل هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب لشركة جلوبال تليكوم القابضة %43.8 فى الربع الثانى من 2018 بارتفاع 90 نقطة.

وعلى صعيد الإيرادات، تراجعت %9 على أساس سنوى مسجلاً 694 مليون دولار فى الربع الثانى من 2018، لكنها انخفضت عن توقعات “بلتون” البالغة 713 مليون دولار.

أرجع بلتون انخفاض الإيرادات إلى ضعف الأداء فى جيزى وبانجلينك، مقوماً بكل من الدولار والعملة المحلية والذى يرجع إلى انخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم فى ضوء المنافسة السعرية القوية فى الجزائر وبنجلاديش.

أكدت مذكرة بلتون أن إيرادات شركة جاز ومتوسط الإيرادات لكل مستخدم سجلت أداء قوى مقوماً بالعملة المحلية، رغم تراجعها بالدولار نظراً لانخفاض قيمة العملة مقابل الدولار، فيما حدد البنك 8.15 جنيه قيمة عادلة للسهم مع توصية بالاحتفاظ.

قالت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار “نعيم”، إن الشركة شهدت تحولًا سلبيًا فى صافى نتائجها عن الربع الثانى من نظرًا لتكاليف التمويل وخسائر فروق العملة إلى جانب ارتفاع الضرائب.

أوصى “نعيم”، فى ورقة بحثية، بشراء السهم، موضحاً أن السعر السوقى الحالى بالبورصة، يمثل تقديراً خاطئا للمقومات الأساسية للسهم، علما أنه يتداول حاليا بالقرب من 4.15 جنيه.

ذكر أن خسائر الشركة المحققة جاءت نظراً لارتفاع تكلفة الفوائد، وتكبد خسائر فروق عملة نتيجة لتراجع قيمة العملة فى الثلاثة دول التى تعمل بها الشركة إلى جانب ارتفاع الضرائب فى باكستان.

أكد أن سعر سهم جلوبال تليكوم يعد أقل من قيمته الحقيقة، نظرا لأن السعر الحالى للسهم يعكس سيناريو الحالة الأسوأ فى ضوء المبالغة فى تقدير المخاطر التى تواجهه وبالإشارة إلى أنه سيحظى بعامل إيجابى كبير حال الكشف عن توزيعات أرباح خاصة.

استمرت إيرادات الداتا فى تسجيل نمو بوتيرة مستقرة، وارتفعت %34 لتساهم %20 فى إجمالى إيرادات المجموعة وذلك بفضل عدة عوامل أولها النمو الجيد بقاعدة مشتركى الداتا لدى المجموعة مسجلة 59 مليون بنمو %19.

حققت الشركة نموًا ملحوظًا فى معدلات استخدام الداتا بلغ %142 كما ارتفع إجمالى قاعدة المشتركين 103 ملايين بنمو %4، ولا تزال جلوبال تستثمر فى تأسيس شبكة الجيل الرابع لسد الفجوة بينها وبين المنافسين فى السوق.

يشار إلى أن النفقات الرأسمالية تراجعت %4 مسجلة 106 ملايين دولار، وسمح انخفاض المصروفات الرأسمالية فى باكستان والجزائر بتعويض زيادة النفقات فى بنجلاديش.

بلغ صافى الدين 2.35 مليار دولار، نهاية يونيو الماضى، علماً بأن الشركة قامت بسداد الرصيد المتبقى لقرض معبرى بقيمة 98 مليون دولار فى يونيو.