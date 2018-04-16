ضريبة السجائر والتبغ المتوقعة ترتفع إلى 58.5 مليار جنيه

خالد بدر الدين:تتوقع الحكومة تحقيق 51.452 مليار جنيه إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية 2017-2018 لتصل إلى حوالى 58.524 مليار جنيه فى السنة المالية القادمة بزيادة حوالى 7.072 مليار جنيه.وكشفت وثيقة حكومية أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ بحوالى 7

خالد بدر الدين:

تتوقع الحكومة تحقيق 51.452 مليار جنيه إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية 2017-2018 لتصل إلى حوالى 58.524 مليار جنيه فى السنة المالية القادمة بزيادة حوالى 7.072 مليار جنيه.

وكشفت وثيقة حكومية أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ بحوالى 7.072 مليار جنيه (395 مليون دولار) في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو القادم.

وأضافت الوثيقة التي وزعتها وزارة المالية على مجلس النواب أثناء إلقاء وزير المالية البيان المالي لمشروع موازنة 2018-2019 أن بلاده تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بحوالى 58.524 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة.

وذكرت وكالة رويترز إن الحكومة المصرية تنفذ إصلاحات اقتصادية منذ نهاية عام 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد ومنها زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.