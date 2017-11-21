ضريبة السجائر الجديدة ترفع أسعار المارلبورو لـ36.5 جنيه والكليوباترا إلى 16.5

الحكومة تستهدف زيادة ضرائب التبغ ككل بقيمة 12 مليار جنيه أربعة منها من الزيادة الأخيرة تأجيل التطبيق يهدد الحصيلة المرجوة .. ونائب الوزير المسئول عن الضرائب يتغيب عن جلسات المناقشة مها أبو ودن توقعت مصادر حكومية أن تتسبب الزيادة الجديدة فى رفع أسعار الشريحة الشعبية من السجائر كالكيلوباترا الى نحو

الحكومة تستهدف زيادة ضرائب التبغ ككل بقيمة 12 مليار جنيه أربعة منها من الزيادة الأخيرة

تأجيل التطبيق يهدد الحصيلة المرجوة .. ونائب الوزير المسئول عن الضرائب يتغيب عن جلسات المناقشة

مها أبو ودن

توقعت مصادر حكومية أن تتسبب الزيادة الجديدة فى رفع أسعار الشريحة الشعبية من السجائر كالكيلوباترا الى نحو 16.5 جنيه بدلا من 13 حاليًا.

يأتي ذلك عقب إقرار البرلمان للزيادة الرابعة على أسعار الضريبة على السجائر خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت المصادر إن التعديل الجديد الذى سيدخل على أسعار ضريبة السجائر سيشتمل على تحديد حد أدنى لسعر البيع للمستهلك، لشرائح علب السجائر الثلاث (الشعبية، والمتوسطة، والفاخرة) حتى تضمن الدولة تحصيل قيمة الزيادة الجديدة فى سعر الضريبة.

ووفقا للمصادر فإن السعر الجبرى الذى ستضعه الحكومة كحد أدنى للبيع للمستهلك للأصناف متوسطة الشريحة مثل lm سيزيد بنحو 4 جنيهات عن السعر الحالى، أى ستصبح بحوالى ٢٩ جنيها، كما سيصبح الحد الأدنى لسعر البيع لعبوات مارلبورو بنحو 36 جنيها.

يشار إلى أن البرلمان أقر منذ قليل تعديلاً على قانون ضرببة القيمة المضافة يقضى بزيادة سعر الضريبة على الشريحة الشعبية من السجائر بواقع جنيه وربع، وعلى الشريحة المتوسطة بواقع جنيه ونصف، وعلى الشريحة الثالثة بواقع ١٧٥ قرشا.

ونص الجدول المرفق بمشروع القانون على أن تكون الضريبة كالتالي: «350 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيها، و550 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيها وحتى 30 جنيها، و650 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 30 جنيها»، كما نص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%.

وتعول الحكومة على زيادة بقيمة 12 مليار جنيه فى حصيلة ضرائب التبغ خلال العام المالى الجارى 2017/2018، حيث قدرت الحصيلة منه فى موازنة العام الجارى بنحو ٥٥ مليار جنيه مقابل 43 مليارا حصلتها خلال العام الماضى 2016/2017 .

ووفقا لتصريحات وزير المالية منذ قليل لوكالة انباء رويترز، فإن الحكومة ستجمع ٤ مليارات جنيه من جراء هذه الزيادة، فيما كانت مصادر حكومية قد أكدت فى وقت سابق أن معظم الزيادة فى حصيلة ضرائب التبغ خلال العام الجارى سينتج عن زيادة معدلات الاستهلاك.

وتوقعت “المال” فى شهر مايو الماضى تمرير زيادة فى ضريبة السجائر بقيم جنيه وربع على وجه التقريب، وكان من المنتظر اقرارها قبل إجازة البرلمان، إلا أن مصادر أكدت نهاية نفس الشهر تأجيل إقرار الزيادات حتى انعقاد دورة البرلمان الحالية.

وأكد وزير المالية عمرو الجارحى منذ قليل، حسبما نُشر بأحد المواقع الالكترونية، أن التطبيق سيتم مطلع ديسمبر المقبل، وهو امر غير متعارف عليه فى قوانين الضرائب غير المباشرة التى يعتمد تطبيقها على عنصر المفاجأة، حتى لا يتسبب تأجيل تطبيقها فى اهتزاز السوق وتخزين البضائع، ومن ثم عدم تحقيق الحصيلة المرجوة منها.

وقد حضر الجارحي جلستين متتابعتين اليوم بشكل طارئ لمناقشة الزيادات واقرارها، ما كان يمهد بتطبيقها الفورى، وكذلك لم يصطحب معه ايا من المسئولين عن الملف الضريبى بالوزارة بمن فيهم نائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير.