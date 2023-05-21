ضرب مثلا بـ«القطار السريع».. وزير المالية الأسبق: يجب إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي

دعا د. أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق إعادة النظر في أولويات

الحكومي ، ضاربا المثل بـ القطار السريع .

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وحدد جلال، أهم الأولويات الراهنة للتعاطي مع تداعيات الأزمة الاقتصادية قائلاً : “أهم مشكلة الآن هي مواجهة الفجوة التمويلية وأرى أن هناك ضرورة لإعادة النظر في أولويات الإنفاق مثل القطار السريع مثلاً”.



وأضاف: “قعدنا فترة نقول إننا بنستهدف التضخم، ولكن كنا بنستهدف سعر الصرف. و سعر الصرف الحالي مدار.. وإذا استهدفنا التضخم لازم نسيب الحاجات التانية تتحرك. لازم نحل المشاكل من جذورها “.



ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل وصلت الديون لمستويات خطيرة ؟ أجاب جلال : “بعض الناس بتربط بين الديون ومعدل الناتج القومي كنسبة وهذا ليس المقياس القدرة على سداد الديون أهم من النسبة. النسبة ممكن تقلق لكن الأهم منها القدرة على السداد ودول كبرى تقترض لكن لديها عوائد متنوعة من الصادرات وغيرها وبعملات مختلفة”.

ولفت إلى ضرورة التفرقة بين التنافسية والحياد التنافسي قائلاً : “لازم يبقى فيه تنافسية وليست حياد تنافسي أنا أرى أن الدولة لايجب أن تتدخل كثيرا في الإنتاج في كثير من السلع لأن هذا اختصاص القطاع الخاص وأن كل العاملين في حلبة الإنتاج يكون على نفس المستوى وهذا ليس حياداً ولكنها التنافسية المطلوبة”.



وتابع: “أنا متفائل بشكل حذر وفقا لما رصدته من مشاكل أنية يجب التعاطي معها “.

وكان وزير النقل ، الفريق كامل الوزير ، أكد قبل أسبوع أن مشروع القطار السريع هو مطلب للقطاع السياحي ، فضلا عن أنه سيساهم في نقل البضائع والحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، مشددا على أن أعباء القرض الخاص بالمشروع تكاد تكون معدومة نظرا لانخفاض الفائدة على التمويل وطول فترة السداد.

وقال الوزير : “السائح يصحى من النوم الصبح في الغردقة ويأخد القطار السريع إلى الأقصر ، والقطار هيروح لابوسمبل ده كله سياحة”.

وأضاف: “القطار السريع سيساهم في نقل خامات البضائع وكذلك الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، ولو أنا باخد قرض بجيب بيه بسكوت وشوكولاتة احجر عليا وقولي أنت وزير بتضيع فلوس البلد”.

واستدرك: “لكن لو أنا خدت قرض حكومي بفائدة مخفضة و10 سنين فترة سماح و30 سنة فترة سداد ، القروض الحكومية من البنوك الدولية ، أعباء الدين تكاد تكون معدومة ، المهم إني أخد القرض وأحطه في مشروع إنتاجي تنموي بيعملي صناعة وزراعة وسياحة هو اللي هيجيب الفلوس”.

وكان الوزير قد حصل على موافقة مجلس النواب على قرض بقيمة 2 مليار يورو لصالح مشروع القطار السريع مؤخرا.

وقال الوزير إن أفضل شركة إدارة قطارات في العالم دويتشة بان الألمانية ستتولى إدارة مشروع القطار لمدة 20 عاما، مؤكدا أن العائد من المشروع قادر على سداد تكاليف القرض.

ومن المخطط تنفيذ مشروع القطار السريع من خلال إنشاء 3 خطوط فائقة الصرعة لنقل الأفراد والبضائع ، بإجمالي أطوالي تصل إلى 2000 كم ، الخط الأول للربط بين العين السخنة ومرسى مطروح ، والثاني للربط بين مدينتي السادس من اكتوبر وأبوسمبل في صعيد مصر، والثالث للربط بين مدينتي قنا وسفاجا على البحر الأحمر.

وكان مجلس النواب وافق على اتفاقية وقعتها الهيئة القومية للإنفاق لتنفيذ الخط الأول من شبكة القطار السريع بين العين السخنة – الإسكندرية- العلمين- مطروح ، لاقتراض 2.158 مليار يورو.