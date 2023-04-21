ضربة مزدوجة تقتطع 12.6 مليار دولار من ثروة إيلون ماسك

تلقى الملياردير إيلون ماسك ضربة مزدوجة اقتطعت 12.6 مليار دولار من ثروة إيلون ماسك ، حيث خيّبت شركة “تسلا” آمال المستثمرين بنتائج الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 9.75% يوم الخميس إلى 162.99 دولار.

وبجانب هذا، نجح صاروخ “ستار شيب” (Starship) التجريبي الذي صممته شركة “سبيس إكس” (SpaceX) في الإقلاع في بوكا تشيكا في تكساس، لكنَّه انفجر بعد حوالي أربع دقائق، وأصبح كرة نارية فوق خليج المكسيك.

وعلى “تويتر”، فقد العديد من المستخدمين العلامة الزرقاء التي كانت تميز حساباتهم بعد رفضهم دفع 8 دولارات شهرياً للحصول على هذا الامتياز.

عندما يتعلق الأمر بصافي ثروة الملياردير؛ فإنَّ انخفاض سعر سهم “تسلا” كان له أكبر العواقب المباشرة على ماسك.

تراجع ثروة إيلون ماسك

ونتيجة لذلك؛ انخفضت ثروته بمقدار 12.6 مليار دولار، وفق مؤشر “بلومبرج” للمليارديرات، وهو أكبر انخفاض له هذا العام.

تشكل حصته في “تسلا”، بما في ذلك الأسهم وعقود الخيارات، الجزء الأكبر من ثروته البالغة 163.9 مليار دولار، على الرغم من أنَّ “سبيس إكس” أصبحت أكثر أهمية مع ارتفاع تقييمها.

ماسك البالغ من العمر 51 عاماً، هو الرئيس التنفيذي لكلتا الشركتين، وكذلك لموقع “تويتر” الذي استحوذ عليه العام الماضي.

ما يزال ماسك ثاني أغنى شخص في العالم بعد رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو. كانت ثروة ماسك قد ارتفعت بمقدار 26.8 مليار دولار هذا العام بسبب مكاسب “تسلا” البالغة 32%.

أقر ماسك أنَّه “من الصعب” تحديد هامش لربحية شركة “تسلا”، أما بالنسبة إلى “سبيس إكس”، فقد هنّأ الموظفين، وقال إنَّه متفائل بشأن تقدم البرنامج، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها “بلومبرج”.

وعلى “تويتر”، فقد العديد من المستخدمين العلامة الزرقاء التي كانت تميز حساباتهم بعد رفضهم دفع 8 دولارات شهرياً للحصول على هذا الامتياز.

عندما يتعلق الأمر بصافي ثروة الملياردير؛ فإنَّ انخفاض سعر سهم “تسلا” كان له أكبر العواقب المباشرة على ماسك.

ونتيجة لذلك؛ انخفضت ثروته بمقدار 12.6 مليار دولار، وفق مؤشر “بلومبرج” للمليارديرات، وهو أكبر انخفاض له هذا العام.

ثاني أغنى شخص في العالم

تشكل حصته في “تسلا”، بما في ذلك الأسهم وعقود الخيارات، الجزء الأكبر من ثروته البالغة 163.9 مليار دولار، على الرغم من أنَّ “سبيس إكس” أصبحت أكثر أهمية مع ارتفاع تقييمها.

ماسك البالغ من العمر 51 عاماً، هو الرئيس التنفيذي لكلتا الشركتين، وكذلك لموقع “تويتر” الذي استحوذ عليه العام الماضي.

ما يزال ماسك ثاني أغنى شخص في العالم بعد رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو.

كانت ثروة ماسك قد ارتفعت بمقدار 26.8 مليار دولار هذا العام بسبب مكاسب “تسلا” البالغة 32%.

أقر ماسك أنَّه “من الصعب” تحديد هامش لربحية شركة “تسلا”، أما بالنسبة إلى “سبيس إكس”، فقد هنّأ الموظفين، وقال إنَّه متفائل بشأن تقدم البرنامج، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها “بلومبرج”.