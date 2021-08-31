سيـــاســة

«ضربة أمنية ناجحة»… الأجهزة الأمنية تعيد طفل الغربية المختطف لأهله وتضبط الجناة

يُعد سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناه رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين
المال - خاص 2:03 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 2:03 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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نجحت الأجهزة الأمنية في إعادة الطفل زياد أحمد البحيري الذي اختطف على أيدي مجهولين من داخل محل تجاري بطريق الدائري المحلة الكبرى المنصورة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن إعادة الطفل “ضربة أمنية جديدة تؤكد مدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية على تحقيق الأمن للمواطنين وفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين المواطنين”.

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وأضافت: “نجحت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التى تناولتها مواقع التواصل الإجتماعى ، فى ضبط مرتكبى واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهليته سالماً”.

وتابعت: “ويُعد سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناه رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين”.

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بقلم المال - خاص

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