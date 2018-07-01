ضربات الجزاء تعاند الدنمارك رغم تألق شمايكل وتصعد بكرواتيا لربع نهائي المونديال

علي المصري:قاد الحارس الكرواتي دانييل سوباسيتش، منتخب بلاده للتأهل لربع نهائي كأس العالم "روسيا 2018"، بعدما تعملق في ركلات الجزاء، ليطيح بمنتخب الدنمارك من المونديال، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين علي ملعب "نيزني نوفجورود"، ضمن لقاءات دور الستة عشر من البطولة.وانتهي الوقتين اﻷصلي واﻹض

علي المصري:

قاد الحارس الكرواتي دانييل سوباسيتش، منتخب بلاده للتأهل لربع نهائي كأس العالم “روسيا 2018″، بعدما تعملق في ركلات الجزاء، ليطيح بمنتخب الدنمارك من المونديال، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين علي ملعب “نيزني نوفجورود”، ضمن لقاءات دور الستة عشر من البطولة.

وانتهي الوقتين اﻷصلي واﻹضافي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليحتكما لركلات الجزاء، التي أبتسمت لكرواتيا، التي فازت بنتيجة 3_2، وسط تألق كبير للحارسين سوباسيتش ونظيره كاسبر شمايكل، لتتأهل كرواتيا للدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة فرنسا 1998.

لم ينتظر المنتخبين طويلا، حتي أفتتح المنتخب الدنماركي التسجيل أمام نظيره الكرواتي، عن طريق اللاعب ماتياس يورجنسن، في الدقيقة الأولى للمباراة، بعد رمية تماس لعبت طويلة، داخل منطقة الجزاء، وصلت الكرة للاعب الدنماركي أمام المرمى الكرواتي، ليسدد الكرة وسط الزحام، لترتطم بيد الحارس الكرواتي دانييل سوباسيتش، الذي يفشل في التعامل مع الكرة، لتغالطه وتسكن شباكه.

ويعد الهدف الذي سجله يورجنسن بعد 57 ثانية من إنطلاق المباراة، هو أسرع هدف في هذه النسخة حتى الآن، واﻷسرع للدنمارك في تاريخها بالبطولة، والثاني في تاريخ المسابقة ككل منذ هدف الأمريكي كلينت ديمبسي في عام 2014، بعد 29 ثانية في مرمى المنتخب الغاني.

وجاء الرد الكرواتي سريعا، وتحديدا في الدقيقة الرابعة، عبر المهاجم، ماريو ماندزوكيتش، الذي وصلته الكرة في منطقة الـ6 ياردات، بعد تشتيت خاطئ من الدفاع الدنماركي، ليسدد في الشباك مباشرةً.

ويعد هدف ماندزوكيتش هو أسرع تعادل في كأس العالم بعد 3 دقائق و 37 ثانية، ليحطم الرقم السابق المسجل بأسم النيجيري أحمد موسي، وكان بعد 3 دقائق و 47 ثانية في شباك الأرجنتين بمونديال البرازيل 2014 في دور المجموعات.

وعادت اﻷثارة مجددا للقاء، في الوقت اﻷضافي، عندما أحتسب حكم المباراة اﻷرجنتيني نيستور فابيان بيتانا، ضربة جزاء علي ماتياس يورجنسن، أضاعها لوكا مودريتش وتصدي لها كاسبر شمايكل في الدقيقة 116، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح.

وفي ضربات الترجيح، سجل لكرواتيا أندريج كارماريتش ولوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش، وأضاع ميلان باديلي وجوسيب بيفاريتش، وسجل للدنمارك سيمون كاير ومايكل كرون ديلي، وأضاع كريستيان إريكسين ولاسه شوني ونيكولاي يورجينسين.

بتلك النتيجة يتأهل منتخب كرواتيا لمواجهة روسيا صاحبة اﻷرض والجمهور، والتي فجرت مفاجأة كبري بإقصاء منتخب إسبانيا اليوم اﻷحد، بالتغلب عليها 4_3 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين اﻷصلي واﻹضافي بهدف لكل فريق، يوم السبت المقبل.