الإسكندرية

ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية تصل 6 مليارات و958 مليون جنيه في ديسمبر الماضي

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية عن مشمول 13 ألف و 713 شهادة جمركية خلال شهر ديسمبر الماضي، للسلع الإستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال،والبلاستيك، والمنتجات البترولية،…

السيد فؤاد 2:01 ص, الأربعاء, 26 يناير 22 2:01 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية عن مشمول 13 ألف و 713 شهادة جمركية خلال شهر ديسمبر الماضي، للسلع الإستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال،والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها».

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الاسكندرية خلال شهر ديسمبر الماضي مليار و 559 مليون و 431 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 4 مليار و 103 مليون و 812 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار 281 مليونًا و 17 ألف جنيه.

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وقامت الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية خلال شهر ديسمبر الماضي بتصدير مشمول 6427 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة (نهائى – سماح مؤقت ورد الضرائب) بقيمة بلغت 17 مليارات و435 مليون و 168 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن ، وتم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الاسكندرية في ديسمبر الماضي بنحو 818 ألف جنيه و 302 جنيه

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كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن لعدد 655 بيان جمركى بإجمالى 3 مليون 352 ألف جنيه .

وبلغت حصيلة مزادات الإدارة العامة للمهمل بجمارك الاسكندرية خلال شهر ديسمبر الماضى مبلغ 10 مليون 299 ألف جنيه .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الاسكندرية في ديسمبر 2021 حوالي 6 مليار و958 مليون .

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بقلم السيد فؤاد

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