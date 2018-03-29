ضرائب الفنانين .. أصالة تسدد 137 ألف جنيه

مها أبوودنقام محاسب المطربة أصالة نصرى بتسليم إقرارها الضريبى عن أرباحها من أعمالها الفنية خلال العام الماضى، فى الأيام الأخيرة من الموسم الضريبى الذى ينتهى الأحد المقبل.وسددت الفنانة مبالغ وصلت إلى نحو 137 ألف جنيه مع الإقرار الضريبى مشفوعة بالمستندات الدالة على تعاملاتها.ومن المعروف أن موسم



مها أبوودن

قام محاسب المطربة أصالة نصرى بتسليم إقرارها الضريبى عن أرباحها من أعمالها الفنية خلال العام الماضى، فى الأيام الأخيرة من الموسم الضريبى الذى ينتهى الأحد المقبل.

وسددت الفنانة مبالغ وصلت إلى نحو 137 ألف جنيه مع الإقرار الضريبى مشفوعة بالمستندات الدالة على تعاملاتها.

ومن المعروف أن موسم إقرارات الأفراد ينتهى فى نهاية مارس من كل عام، إلا أن تزامن هذا اليوم مع إجازة السبت دفعت مصلحة الضرائب لمد العمل حتى الأحد الأول من أبريل.

وموسم تسليم إقرارات الأفراد هو الموسم الذى يبدأ مطلع يناير من كل عام، ويتيح لكل الممولين من الافراد فى كافة المهن والانشطة بتسليم اقراراتهم الى مصلحة الضرائب مشفوعة بقيمة الضرائب المقدرة عليهم.