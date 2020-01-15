ضخ 400 مليون جنيه في إنشاءات المرحلة الأولي من مشروع «آكام» خلال 2020

قال إدريس محمد، العضو المنتدب لـ” آكام للتطوير العقاري “، إن الشركة تستهدف ضخ 400 مليون جنيه في الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولي من مشروع آكام خلال العام الجاري.

وأشار محمد إلى أنه تم الانتهاء من تسويق 3 مراحل من المشروع بقيمة مليار و800 جنيه مبيعات للمرحلتين الأولى والثانية.

نسبة الإنجاز تصل إلى 15%

وأضاف أن حجم الاستثمارات البيعية بمشروع آكام بلغ 5 مليار جنيه، ووصلت نسبة الانجاز بالمشروع 15%، لافتا إلى أن المشروع يُنفذ على 4 مراحل ويضم ألف وحدة سكنية تقريبا.

استهداف مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه نهاية العام

ولفت العضو المنتدب لشركة آكان أنها تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري بجميع مشروعاتها، إضافة إلى استكمال تسويق مشروع “سيناريو” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أنه من المستهدف الإعلان عن مشروع سكني جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة في الربع الأول من العام الجاري علي مساحة 40 فدان.

وأكد أن الشركة تستعد لإطلاق مشروع سكني سياحي بالساحل الشمالي أو العلمين الجديدة.