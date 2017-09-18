ضخ 3.5 مليار جنيه لمرافق المرحلة الأولى من مستقبل سيتى

❐ توقيع معظم عقود المرافق الرئيسية قبل توصيلها للمطورين

❐ إنشاء كيانات مساهمة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالمدينة

❐ ندرس عدة طلبات تطوير «سكنية وإدارية وتجارية».. ودراسة طرح أراضٍ بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة

بدور إبراهيم

كشف المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية, أنها ستضخ 3.5 مليار جنيه فى تنفيذ أعمال المرافق للمرحلة الأولى فقط من مشروع «مستقبل سيتى»، على أن يتم السداد طبقاً لتقدم ونسبة إنجاز الأعمال، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء منها بنهاية 2019.

وأشار – فى حوار مع «المال» – إلى أنه تم توقيع معظم عقود تنفيذ المرافق الرئيسية لـ«مستقبل سيتى»، وسيتم استكمال توقيع التعاقدات خلال الربع الأخير من العام الحالى، والتى يجرى حاليا البت الفنى والمالى لها لافتاً، إلى أنه تم البدء فى توقيع عقود المناقصات الخاصة بالمرافق منذ نهاية 2016.

وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإمداد مشروع «مستقبل سيتى» بالمياه، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ووفقا له ستقوم الهيئة بتوفير احتياجات المشروع من مياه الشرب، والمقدرة بـ250 – 300 ألف متر مكعب/ يوم.

وأشار إلى أنه جارٍ طرح أعمال نقل خطوط الضغط العالى المارة بالحد الشمالى الشرقى للمدينة إلى أقصى الحدود الشمالية الشرقية لها، بما يسهم فى توفير مساحة 350 فدانًا للمشروع، بالإضافة إلى التجهيز للتعاقد على تنفيذ شبكات الجهد المتوسط بالمرحلة الأولى للمشروع حتى الحدود الخارجية لقطع الأراضي.

وقال إن «المستقبل» طرحت أعمال تنفيذ محطة معالجة ثلاثية، على المقاولين، بطاقة معالجة 240 ألف متر مكعب/ يوم، يتم استخدامها لرى المسطحات الخضراء بالمشروع، وجارٍ إنهاء إجراءات الترسية لأعمال شبكات المياه والرى والصرف للمرحلة الأولى على المقاولين المتخصصين، كما أنه جارٍ إنهاء التعاقد لتنفيذ وتوريد شبكات الصحى (مياه – صرف – ري) للمرحلة الأولى بالمدينة وإعداد إجراءات الطرح لتوريد وتنفيذ أعمال الخطوط الرئيسية (رى – صرف) لربط محطة المعالجة بالشبكات.

ولفت ناصف إلى أنه تم التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، على توفير قدرة كهربائية 500 ميجا فولت/أمبير، وذلك عن طريق ربط محطة محولات «مستقبل سيتى» بمحطة محولات بدر باستخدام خطوط كابلات هوائية وأرضية، موضحا أنه جارٍ طرح أعمال تنفيذها على المقاولين.

وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة «Getra» لتوريد محولين بقدرة150 ك.ف.أ/ وقدرة 220 ك.ف.أ، وتم التعاقد مع تحالف شركات «مجموعة الخرافى- هيونداى – دايو» لتوريد وتركيب محطة محولات سيتى (1) جهد 220 ك.ف.أ.

كما كشف عن تعاقد الشركة على تنفيذ شبكات الجهد المتوسط للمشروع حتى الحدود الخارجية لقطع أراضى المرحلة الأولى مع شركة السويدى إليكتريك.

وأضاف ناصف أن «المستقبل» وقعت مع شركتى (الهاشمية – إيماك) عقداً لتنفيذ شبكة الطرق للمرحلة الثانية، وطريق رقم (4) الشمالى للمشروع، وذلك لخدمة المطورين العقاريين، لافتا إلى اقتراب إنهاء تنفيذ شبكة طرق المرحلة الأولي، والتى تم إنجاز نسبة %75 منها.

وقال إنه كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات، لبناء شبكتها والوصول بخدماتها إلى المستخدمين النهائيين داخل «مستقبل سيتى».

وأشار إلى موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على شهادة ترخيص توزيع الطاقة الكهربائية، والذى تتولى الشركة من خلاله أعمال توصيل وإمداد المطورين والمشروعات العقارية داخل «مستقبل سيتى» بالطاقة الكهربائية اللازمة، إضافة إلى تركيب العدادات وتوزيع الطاقة وتحصيل الفواتير من العملاء، بدلا من شركة الكهرباء فى جميع الخدمات الموكلة لها.

وأوضح أنه تم منح الترخيص للشركة العام الماضى ولمدة خمس سنوات، وفقا لأحكام قانون توزيع الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، على أن يجدد سريانه سنوياً.

وأكد ناصف أنه تم أيضاً طرح أعمال تنفيذ أكبر محورين دائريين بالمدينة بطول 16كم على المقاولين المتخصصين.

وأضاف أن الشركة تراعى فى تنفيذ أعمال الطرق والمرافق الرئيسية استيعاب الكثافات السكانية المستقبلية، لضمان عدم إجراء أى أعمال تعديلات على الشبكات مستقبلاً، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ 3 كبارى تربط بين شرق المدينة وغربها.

كما أكد أن الشركة قررت إجراء تعديلات فى المخطط العام للمشروع، يشمل المراحل الأولى والثانية والثالثة، مضيفاً أنه بالفعل تم الانتهاء من المخطط العام الجديد للمدينة بشكل كامل، وتم أيضاً اعتماده من الجهات الإدارية المختصة، مؤكداً أن للمطور حرية الاختيار فى إضافة بعض التعديلات البسيطة بما لا يتعارض مع المخطط العام المعتمد للمدينة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية أنها أنهت التعاقد على معظم المساحات السكنية بالمرحلة الأولى بالمدينة، وبدأت أعمال التنمية والتطوير، بالإضافة إلى مشروع مجمع تعليمي.

وفيما يخص المرحلة الثانية، والتى تقع على مساحة 1,700 فدان تقريبا، أكد أنه يجرى حاليا إنهاء التعاقد على أكثر من %50 من إجمالى المسطح السكنى للمرحلة ككل، متوقعا إنهاء التعاقد مع شركات على مشروعات بمساحات 100 إلى 200 فدان للواحد.

ولفت إلى أنه تم البدء فى تطوير المرحلة الثانية، حيث تعاقدت الشركة مؤخراً مع «الأهلى للتنمية العقارية» على تنمية وتطوير 578 فدانًا بالمرحلة، قائلا: «بالفعل بدأنا فى اتخاذ خطوات طموحة وأكثر مرونة فى سياسات طرح الأراضي، ومنها آلية المشاركة مع كبار المطورين لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى استمرارنا فى طرح الأراضى بنظام المزايدات بالمظاريف المغلقة لقطع الأراضى المتبقية بالمرحلة سكنى وخدمى، وذلك قبل نهاية العام، ووفقا للخطة المعتمدة بالشركة».

وأشار ناصف إلى أن الشركة تتلقى عروضًا من عدة مستثمرين ومطورين، وتتم دراستها لاختيار الشركات التى لديها الملاءة المالية وسابقة الأعمال المتميزة لتنفيذ المشروعات السكنية والخدمية.

ولفت إلى أن «المستقبل» تعقد اجتماعات دورية مع المطورين الحاليين بـ«مستقبل سيتى»، لمتابعة موقف التنفيذ وتذليل أى عقبات تواجهم.

وأكد أن الشركة تلقت خلال الفترة الماضية عروضا من شركات التطوير العقارى العاملة بمصر، لإقامة مشروعات إدارية وتجارية وسكنية بنظام المشاركة، وتتم دراسة العروض لاختيار أفضلها.

وتعد شركة المستقبل للتنمية العمرانية، المطور العام لمشروع «مستقبل سيتى»، والذى يقع على مساحة 11 ألف فدان تقريبًا، على طريق القاهرة السويس ما بين الكيلو 46,5- 51 كم شرق القاهرة، بالقرب من مشروعى مدينتى والعاصمة الإدارية الجديدة، وتخطط الشركة إلى تنمية وتطوير المشروع على 5 مراحل، ويتكون من 6000 فدان للمشروعات السكنية المتكاملة، و2500 فدان للطرق والمساحات الخضراء، و2500 فدان للخدمات، ومن المنتظر أن يستوعب أكثر من مليون نسمة.