ضخ 150 مليون جنيه لتطوير «الأهلى ممكن» لخدمات الدفع الإلكترونى

يستهدف البنك الأهلى المصرى ضخ 150 مليون جنيه استثمارات خلال العام الحالى فى تطوير شبكة البنية التحتية وتحديث خدمات شركة «ممكن» لحلول الدفع الإلكترونى بعد الاستحواذ مؤخرا على %75 من أسهمها وتغيير علامتها التجارية إلى «الأهلى ممكن».

وقال سمير أبو هاشم، العضو المنتدب والمدير التنفيذى للشركة، إن خطتها ترتكز على إتاحة جميع الخدمات المصرفية الرقمية «ditigal banking» التى يقدمها البنك الأهلى لعملائه مستقبلا عبر ماكيناتها مثل خدمة سحب وإيداع الأموال «cash in &out» فضلا عن خدمات الشركات والتحصيل الإلكترونى والقبول الإلكترونى لجميع أنواع البطاقات البنكية خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر بعد الحصول على شهادة تأمين المعاملات الإلكترونية «PCI».

وأوضح «أبو هاشم» لـ«المال» أن شركته تخطط أيضا لإتاحة خدمتى الإقراض والتوفير وتنفيذ عمليات إيداع أموال لصالح المستهلكين والتجار بحيث تلعب دور وكيل بنكى لصالح البنك الأهلى، كما تعتزم أيضا تحصيل أقساط عملاء شركة شقيقتها «الأهلى تمكين» لخدمات التمويل متناهى الصغر.

وأكد استهداف الشركة الوصول إلى مليار جنيه حجم معاملات شهريا بنهاية العام الحالى ونشر 40 ألف نقطة بيع إضافية بالاتفاق مع البنك الأهلى خلال النصف الثانى من العام الجارى ليرتفع بذلك إجمالى عدد نقاط البيع المملوكة لها إلى 55 ألفا، مبينا أن حجم العمليات الشهرية تضاعف مرتين من ديسمبر 2020 إلى أبريل الماضى بسبب ظروف جائحة كورونا والتى دفعت المستخدمين لإجراء معاملاتهم أونلاين.

وألمح إلى أن «الأهلى ممكن» بدأت منذ أكتوبر الماضى تنفيذ خطة للتوسع الرأسى تقوم على عدة محاور منها تعظيم عائدات نقاط البيع وتفعيل أعمال الربط الإلكترونى مع الشركات الصغيرة وتطوير نظامها الإلكترونى وتحديث شبكة بنيتها التحتية مما انعكس على زيادة عدد عمليات الشركة من 250 ألفا إلى مليون يوميا.

ونفى وجود أى نوايا مستقبلية لبيع حصص إضافية من أسهم «الأهلى ممكن»، لافتا إلى أن النسبة المتبقية من أسهم الشركة البالغة %25 موزعة بين قدامى المساهمين بواقع %18.1 لـ«أبو هاشم» و%6.9 لصالح شريكين آخرين.

وأشار إلى أن تنفيذ عملية نقل ملكية الأسهم للبنك «الأهلي» تمت خلال منتصف شهر رمضان الماضى وبلغت قيمة الصفقة نحو 97 مليون جنيه، موضحا أنه تم تعيين 5 ممثلين جدد من البنك فى مجلس إدارة الشركة ليصل بذلك إلى 8 أعضاء.

يذكر أن «ممكن» بدأت نشاطها قبل تغيير علامتها التجارية إلى «الأهلى ممكن» فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى منذ عام 2011 ومنها شحن أرصدة الهواتف، وسداد فواتير المحمول، والإنترنت، والكهرباء.