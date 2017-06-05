ضخ مليونى دولار بصندوق المسئولية الاجتماعية لأفريكا رى

كتبت ـ مروة عبد النبى:قرر مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين «AFRICA-RE»، ضخ مليونى دولار فى صندوق المسئولية الاجتماعية، الذى تم تأسيسه عام 2014 بقرار من جمعيتها العمومية.قال عمر جودة، المدير الإقليمى للشركة، إن النظام الأساسى للصندوق ينص على ضخ %2 سنويًا من أرباحها المحققة



كتبت ـ مروة عبد النبى:

قرر مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين «AFRICA-RE»، ضخ مليونى دولار فى صندوق المسئولية الاجتماعية، الذى تم تأسيسه عام 2014 بقرار من جمعيتها العمومية.

قال عمر جودة، المدير الإقليمى للشركة، إن النظام الأساسى للصندوق ينص على ضخ %2 سنويًا من أرباحها المحققة والتى سجلت 100 مليون دولار بنهاية العام المالى الماضى.

وأشار إلى أن النسبة المقتطعة من الأرباح سيتم توجيهها لدعم صناعة التأمين والإعادة فى المنطقة، علاوة على تنمية الوعى التأمينى فضلًا عن تمكين صناعة التأمين من أداء مهمتها داخل الأسواق، سواء فى مجال تنمية إدارة الخطر أو تدريب العاملين، وتأهيلهم على أعلى مستوى لرفع الكفاءة الفنية والمهنية للقائمين عليها وتحسين قواعد البيانات الخاصة بالسوق.

وفى هذا الإطار أوضح أنه طالب الاتحاد المصرى للتأمين بتقديم اقتراحات السوق بشأن تطويره لتقوم الشركة الأفريقية من خلال صندوق المسؤولية الاجتماعية بدعم تنفيذها على أرض الواقع.

فى سياق آخر، أكد جودة أن قرار البنك المركزى مؤخرا رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس كان إيجابيا وفى توقيته الصحيح، لاحتواء آثار معدلات التضخم المتفاقمة والتى وصلت إلى مستويات قياسية، لافتا إلى أن شركة تمتلك فوائض مالية تستثمرها فى أصول مضمونة منها 150 مليون جنيه فى صورة ودائع وشهادات استثمار واستثمارات فى أذون خزانة.