ضخ كميات إضافية من المنتجات البترولية خلال العيد‎

المال - خاص:فى إطار استعدادات هيئة البترول، لقدوم فصل الصيف والذى يتزامن مع عيد الفطر، وكذلك موسم المصايف، قامت الهيئة بإعداد خطة لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية،إذ تقرر زيادة ضخ كميات البنزين بأنواعه فى السوق المحلية من 20 مليون لتر يومياً إلى 25 مليون لتر يومياً، بزيادة

المال – خاص:

فى إطار استعدادات هيئة البترول، لقدوم فصل الصيف والذى يتزامن مع عيد الفطر، وكذلك موسم المصايف، قامت الهيئة بإعداد خطة لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية،إذ تقرر زيادة ضخ كميات البنزين بأنواعه فى السوق المحلية من 20 مليون لتر يومياً إلى 25 مليون لتر يومياً، بزيادة 20% ، وزيادة ضخ كميات السولار من 50 مليون لتر يومياً إلى 55 مليون لتر سولار يومياً بزيادة 10% .

كما تمت زيادة الأرصدة الإستراتيجية الاحتياطية من البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، خاصة فى محافظات صعيد مصر وسيناء , ويجرى حالياً توجيه شركات التوزيع لزيادة حصص المحطات من المنتجات البترولية , لمواجهة زيادة حركة السفر ولخدمة حافلات النقل الجماعى للمواطنين , فضلاً عن توفير منتج البيتومين المكون الرئيسى لرصف الطرق وتهيئة شبكة طرق بالمواصفات العالمية .

وبالنسبة لمنتج البوتاجاز،من المخطط ضخ مليون إسطوانة بوتاجاز يومياً وتشغيل مصانع تعبئة البوتاجاز على مستوى الجمهورية بكامل طاقتها الإنتاجية، ورفع حالة الطوارئ بـ 174 مستودعاً لشركة بوتاجاسكو موزعة على محافظات الجمهورية، مع تأمين أرصدة إستراتيجية احتياطية من البوتاجاز تقدر بحوالى 90 ألف طن، بما يسمح بتأمين احتياجات الاستهلاك وتلبية الزيادة فى الطلب على البوتاجاز.

وقررت الهيئة تشغيل مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز على مدار 3 ورديات يومياً، فضلاً عن تكثيف العمل بمصانع ومحطات التعبئة المملوكة للقطاع الخاص والمحافظات لتحقيق خطة توفير المنتج ، كما تم تجهيز 100 ألف أسطوانة معبأة بمصانع بتروجاس كاحتياطى لمواجهة أى زيادة طارئة فى الاستهلاك , بالإضافة إلى تطوير شركة بوتاجاسكو لمصنع التعبئة بسوهاج لزيادة إنتاجيته بنسبة 15% عن العام الماضى، فضلاً عن تشغيل 43 منفذاً بقرى الساحل الشمالى و 7 منافذ بقرى العين السخنة ليصبح عدد المنافذ العاملة 262 منفذاً بجميع المحافظات، وبالنسبة للقرى التى لا يوجد بها منافذ يتم تغطيتها بسيارات حمولة 97 أسطوانة .