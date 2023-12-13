ضخ أكثر من 75 ألف طن سكر بنجر لكيانات التعبئة

ضخت 4 كيانات تابعة لوزارة التموين أكثر من 75 ألف طن سكر بنجر لشركات التعبئة بالقطاع الخاص، منذ الأربعاء الماضى وحتى الآن، وذلك لتعبئتها وطرحها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية والمستمرة حتى مارس المقبل.

قالت مصادر حكومية مطلعة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركات الأربع هى الفيوم والنوبارية والدلتا والدقهلية”، مشيرة إلى أنه تم توريد تلك الكميات بسعر 24 ألف جنيهًا للطن.

ولفتت المصادر إلى أن شركات الإنتاج والتعبئة ملزمة بطرح السكر المورد إليها بسعر 27 جنيهًا للكيلو، مشيرة إلى أنه يتم يوميًا تسليم ما يزيد على 8 آلاف طن منه منتجة من محصول البنجر.

وأشارت إلى أن الموسم الجديد لحصاد بنجر السكر سيبدأ فى فبراير المقبل، مما يعزز من المخزون الإستراتيجى للدولة، بجانب القصب، والذى مستهدف البدء فيه نهاية الشهر الجاري، خاصة فى محافظات الصعيد.

كان اللواء عصام البديوى، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قال أمس فى تصريحات صحفية على هامش معرض “فوود أفريكا” إنه سيتم زيادة المطروح من السكر عبر الشركة خلال أيام ليبلغ 95 ألف طن شهريا، منها 65 ألفا مدعمة بسعر 12.60 جنيه للكيلو على البطاقة التموينية، بجانب 30 ألفا حرة بـ27 جنيها للكيلو.

وأضاف البديوي، أنه مستهدف التعاقد على 6.2 مليون طن قصب مورد من المزارعين خلال الموسم المقبل، والذى سيبدأ خلال الفترة من نهاية ديسمبر الجارى إلى يناير 2024، لإنتاج نحو 700 ألف طن سكر.

وأوضح البديوى أن شركته تعاقدت أيضَا على شراء 450 ألف طن بنجر، بزيادة 50 ألف طن على الموسم الماضى، لتنتج نحو 64 ألف طن سكر خلال الموسم الذى سيبدأ فى فبراير المقبل.

يشار إلى أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن فى أغسطس الماضى، عن زيادة سعر توريد طن قصب السكر من المزارعين لموسم 2024 إلى 1500 جنيه للطن، وطن البنجر من 1500 إلى 2000 حسب درجة الحلاوة.