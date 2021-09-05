«ضحية فازت بحضانة أبنائها وقتل طفل بسبب والدته».. الانتقام دافع أحدث جرائم بالمحافظات

تسبب دافع الانتقام في ارتكاب 4 جرائم قتل حديثة كشفت أجهزة البحث الجنائي عن كواليسها بعدما وقعت في 4 محافظات، وهي: المنيا والدقهلية وسوهاج والبحيرة، أبرزها: قتل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات للانتقام من والدته، وأخرى لزوج تخلص من طليقته بعدما حكمت المحكمة لصالحها بضم طفليها لحضانتها.

وتنشر “المال” تفاصيل جرائم القتل، وضبط المتهمين واعترافاتهم وفقًا لما جاء في محاضر الشرطة.

سيدتان وراء خطف طفل وقتله انتقامًا من والدته

بدأت الواقعة الأولى بتلقي مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا، بلاغًا بالعثور على جوال بلاستيكي على حافة إحدى المجاري المائية بداخله جثة طفل -4 سنوات، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق- ومتغيب عن مسكنه مُنذ 25 أغسطس الماضي، بكامل ملابسه ووجود قطعة من القماش ملفوفة حول عنقه وبه كدمة بالجبهة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “سيدتين” لوجود خلافات بينهما ووالدة الطفل.

المتهمتان: استدرجناه بعصير مسموم وضربه وخنقه

وأوضحت التحريات أنهما استدرجا الطفل لمسكنهما وإعطائه علبة عصير تحوي مادة سامة وتعديا عليه بقطعة حديدية “مكيال” على رأسه، وخنقه باستخدام قطعة قماش حتى فارق الحياة، وعقب ذلك وضعته داخل جوال بلاستيكي وإلقاء الجثة بالمجرى المائي محل العثور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدتا عن الأدوات المستخدمة، واتخذت الإجراءات القانونية.

قتل سيدة بثلاث طعنات

وفي الدقهلية الجريمة الثانية، تلقى قسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية بلاغاها من مستشفى يتضمن استقبال سيدة مُصابة بثلاث طعنات بالبطن وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات لها.

الطليق الجاني.. والسبب فوزها بدعوى حضانة

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، تبين أن طليقها اعتدى عليها بالضرب بسلاح أبيض “سكين”، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وذلك عقب تنفيذها قرار محكمة الأسرة بضم حضانة نجليهما واستلامها نجليهما وإنصرافها رفقتهما.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم أمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

قضية مخدرات سبب قتل شخص في الزراعات

والقضية الثالثة في سوهاج، بدأ كشف تفاصيل بعد تلقي مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا بالعثور على جثة شخص بالزراعات.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- وسيدة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

الجناة: اعتقدنا أنه أرشد عن شقيق أحدنا

وأضافوا أنه اتفق أحد المتهمين والسيدة المذكورة تربطها علاقة “بالمجني عليه” على استدراجه لمكان العثور لاعتقاد أحد المتهمين بأنه وراء الإرشاد عن شقيقه (محبوس على ذمة قضية مخدرات)، واتفاقه مع باقي المتهمين على قتل المجني عليه.

وأشاروا إلى أنه لدى وصوله اعتدوا عليه بالضرب بعصى وسلاح أبيض فأودوا بحياته، وقرروا بتخلصهم من الأدوات المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية، واتخذت الإجراءات القانونية.

قتل تاجر خضراوات وسرقة سيارته وأمواله

وفي البحيرة الجريمة الرابعة، عندما تلقى مركز شرطة وادي النطرون بمديرية أمن البحيرة بلاغًا بالعثور على جثة شخص موثوق اليدين والقدمين وأسفل رأسه وسادة عليها آثار دماء وبها عدة جروح.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليه.

وتبين أنه تاجر خضراوات -مقيم بمحافظة شمال سيناء وله محل إقامة آخر بالإسماعيلية.

كما تبين استئجاره مزرعة وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمزرعة المجني عليه -له معلومات جنائية- وزوجته “ربة منزل”.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، عقب استدراجهما المجني عليه لمسكنهما مُستغلاً الأول عمله بالمزرعة، وعقدا العزم وبيتا النية على التخلص منه والاستيلاء على سيارته وأمواله.

وبتاريخ الواقعة حضر المجني عليه لمسكنهما، وباغته الأول وضربه على رأسه بمطرقة حديدية، واستعان بالثانية وقيده واعتدى عليه بالضرب حتى فارق الحياه، ثم قاما بنقله باستخدام سيارته، وألقياه بمكان العثور.

وأضاف الأول بتخلصه من الأوراق الخاصة بإثبات هوية المجني عليه، وتراخيص السيارة وهاتفه المحمول بإلقائها بإحدى المجاري المائية.

وأرشدا عن سيارة المجني عليه، مبلغ مالي خاص بالمجني عليه، الأداة المستخدمة في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.