ضحية التحرش في المنصورة: لم أتنازل عن المحضر والمقبوض عليهم ليسوا المتحرشين (فيديو)

تم القبض على 7 منهم، 6 طلاب تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 20 سنة، عامل أحذية 20 سنة.

قالت زهرة، ضحية التحرش في المنصورة إنها لم تتنازل عن محضر التعدي عليها أثناء احتفالات رأس السنة كما نشر على بعض المواقع، موضحة أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم في الواقعة ليسوا نفس الأشخاص الذين تحرشوا بها، كما أن بعض المقبوض عليهم دافعوا عنها.

ضحية التحرش في المنصورة تكشف تفاصيل عن واقعة التحرش

وانتشر عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توضح تجمع العشرات من الشباب حول فتاتين في المنصورة أثناء احتفالات رأس السنة وقام البعض بجريمة التحرش بهما وتم إنقاذهما من خلال تهريبهما بسيرات ملاكي.

وأكدت ضحية التحرش في مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أنها لن تتنازل عن المحضر ومتمسكة بحقها.

وأوضحت أنها في بداية الأمر لم تقم بعمل محضر تعدٍ إلا أن قوات الشرطة تواصلت معها ووعدتها بالقبض على الجناه في الواقعة مشيرة الى أنها فوجئت بالفيديوهات المتداولة في اليوم الثاني من الواقعة.

والخميس، كشفت أجهزة الأمن عن هوية مرتكبي واقعة ضحية التحرش ليلة الإحتفال برأس السنة، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحادث.

7 متهمين بالتحرش

وألقت الأجهزة الأمنية مؤخرا القبض على 7 منهم، 6 طلاب تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 20 سنة، عامل أحذية 20 سنة.

وأوضحت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن الفتاة، طالبة من مواليد 1999، مقيمة بمدينة المنصورة، وخرجت مع صديقتها طالبة، مواليد 1999.

وقالت في أقوالها إنها أثناء سيرها بشارع الجمهورية بالمنصورة تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول، وقاموا بتصويرهما بالهواتف المحمولة.

وأشارت إلى أنه تدخل بعض المارة فى محاولة منعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد منهم إلى أن تمكنت الثانية من الإنصراف من المكان وظلت المجنى عليها، وقام بعض الشباب بصرفها.