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ضحايا أجانب وطلاب جامعات.. ضبط مزور للأختام والمستندات الحكومية بالجيزة

انتحل صفة استاذ جامعي.
أماني عوض 4:43 م, الأربعاء, 13 يناير 21 4:43 م, الأربعاء, 13 يناير 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص مزور للأختام الحكومية والمستندات الرسمية في محافظة الجيزة، وترويجها على ضحايا أجانب وخريجي جامعات مصرية وطلاب، بعدما أوهمهم بكونه استاذ في أحد الجامعات.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد أكدت أن شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية.

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وأكدت التحريات أنه بقصد استعمالها وترويجها على عملائه من الطلبة المصريين والأجانب من راغبي الالتحاق بالجامعات والكليات المصرية، للحصول على دراجات علمية عليا في العديد من المجالات العلمية زاعمًا كونه أستاذ دكتور بإحدى الجامعات المصرية.

وأرجعت التحريات انتحاله صفة أستاذ جامعي ليتمكن من الاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على استخراج تلك الشهادات لهم بطريقة صحيحة “خلافاً للحقيقة”، وحتى يكون بمنأى عن ضبطه، إضافة إلى تزويره كارنيهات بصفة منتحلة.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وباستهداف محل سكن المتهم المذكور.

وأمكن ضبطه وعُثر على العديد من الأوراق والشهادات التي تستخدم فى نشاطه الإجرامي، ومن بينها مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة.

وعثر على عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة، مجموعة من الكروت الشخصية باسم المتهم، أكلاشيهات مُقلدة لشعار الجمهورية، شهادات بيان درجات منسوبة للجامعات المصرية.

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ووجدت أجهزة الأمن خطابات منسوبة للجامعات المصرية، طبنجة صوت، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، 4 هواتف محمول.

وكذا ضبط جهاز كمبيوتر – طابعة، وبفحص الجهاز فنيًا تبين أنه محمل عليه العديد من المستندات المعدة للتزوير.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

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